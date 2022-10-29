«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк наверняка не до конца восстановится после матча Лиги чемпионов. Дончане сыграли вничью с «Селтиком» (1:1).

В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл легкую победу. Команда Игоря Йовичевича разгромила «Колос» (3:0).

Коэффициенты матча Шахтёр Д — Александрия 1X2Новым игрокам 1.404.907.30Фрибет$40

Разумеется, «горняки» будут активно атаковать. Даже при некоторой кадровой ротации дончане обязаны обыгрывать середняка УПЛ.

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Исторически дончане сложно противостоят александрийцам. Из пяти последних матчей выигран лишь один.

«Александрия»

Команда Юрия Гуры не боится никого. Вот и дать бой «горнякам» ей вполне по силам, что бывало не раз.

«Александрия» сейчас находится на 3 месте в таблице. Причем от «Шахтера» команда отстает всего на 3 очка.

Минувший тур «Александрия» может записать себе в актив. Дома команда Гуры уверенно переиграла «Львов» (2:0).

Наверняка александрийцы будут рады и ничьей в этом поединке. Впрочем, команде из районного центра не впервой огорчать одного из грандов украинского футбола.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Александрии» — за 7.80.

«Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать. «Александрия» сыграет на контратаках .

Ершистые александрийцы способны дать бой «горнякам». Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» или ничья во 2 тайме с коэффициентом 2.12.