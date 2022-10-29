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    «Шахтер» Донецк — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Александрия»
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    Александр Зубков
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 17:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк наверняка не до конца восстановится после матча Лиги чемпионов. Дончане сыграли вничью с «Селтиком» (1:1).

    В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл легкую победу. Команда Игоря Йовичевича разгромила «Колос» (3:0).

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Александрия

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    Разумеется, «горняки» будут активно атаковать. Даже при некоторой кадровой ротации дончане обязаны обыгрывать середняка УПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Исторически дончане сложно противостоят александрийцам. Из пяти последних матчей выигран лишь один.

    «Александрия»

    Команда Юрия Гуры не боится никого. Вот и дать бой «горнякам» ей вполне по силам, что бывало не раз.

    «Александрия» сейчас находится на 3 месте в таблице. Причем от «Шахтера» команда отстает всего на 3 очка.

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    • Минувший тур «Александрия» может записать себе в актив. Дома команда Гуры уверенно переиграла «Львов» (2:0).

    Наверняка александрийцы будут рады и ничьей в этом поединке. Впрочем, команде из районного центра не впервой огорчать одного из грандов украинского футбола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Александрии» — за 7.80.

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    «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать. «Александрия» сыграет на контратаках.

    Ершистые александрийцы способны дать бой «горнякам». Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» или ничья во 2 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» испытают трудности во втором тайме
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