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    Сохранит ли «Гент» шансы на выход в плей-офф?

    «Шемрок Роверс» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет F, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Гент»
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    «Гент» идет на 3 месте группы
    В четверг, 27 октября «Шемрок Роверс» дома сыграет против «Гента» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет F. Начало битвы — в 22:00 (мск). «Шемрок Роверс» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 27 Октября 2022 года
    Шэмрок Роверс
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    •  Шэмрок Роверс 22:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Группа F
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    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» проваливается в Лиге конференций. По итогам четырех туров группы он набрал только один балл.

    В стартовой игре Лиги конференций коллектив разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).

    Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Затем они проиграли «Мольде» (0:3 и 0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Как раз на прошлых выходных клуб оформил завоевание досрочное завоевание чемпионского титула.

    «Гент»

    «Буйволы» идут в основной сетке ЛК на 3-м месте. У «Гента» — 4 балла в активе. На три очка больше у 2-й команды квартета «Мольде».

    Единственная победа коллектива на данной стадии турнира была как раз зафиксирована в матче против нынешнего соперника дома — 3:0.

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    • В других играх «Гент» в родных стенах разгромил «Шэмрок Роверс» (3:0), с минимальным счётом уступил «Юргордену» (0:1) и крупно проиграл ему же (2:4).

    По итогам 14 туров бельгийского первенства команда занимает лишь пятое место с отставанием в 14 очков от лидера.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Гент» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Шемрок Роверс» — «Гент»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Гент» шансы на выход в плей-офф?
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