«Шемрок Роверс»
«Шемрок Роверс» проваливается в Лиге конференций. По итогам четырех туров группы он набрал только один балл.
В стартовой игре Лиги конференций коллектив разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).
Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Затем они проиграли «Мольде» (0:3 и 0:2).
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Как раз на прошлых выходных клуб оформил завоевание досрочное завоевание чемпионского титула.
«Гент»
«Буйволы» идут в основной сетке ЛК на 3-м месте. У «Гента» — 4 балла в активе. На три очка больше у 2-й команды квартета «Мольде».
Единственная победа коллектива на данной стадии турнира была как раз зафиксирована в матче против нынешнего соперника дома — 3:0.
В других играх «Гент» в родных стенах разгромил «Шэмрок Роверс» (3:0), с минимальным счётом уступил «Юргордену» (0:1) и крупно проиграл ему же (2:4).
По итогам 14 туров бельгийского первенства команда занимает лишь пятое место с отставанием в 14 очков от лидера.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.
Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Гент» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.