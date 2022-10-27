В четверг, 27 октября «Шемрок Роверс» дома сыграет против «Гента» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет F. Начало битвы — в 22:00 (мск). «Шемрок Роверс» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» проваливается в Лиге конференций. По итогам четырех туров группы он набрал только один балл.

В стартовой игре Лиги конференций коллектив разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).

Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Затем они проиграли «Мольде» (0:3 и 0:2).

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Как раз на прошлых выходных клуб оформил завоевание досрочное завоевание чемпионского титула.

«Гент»

«Буйволы» идут в основной сетке ЛК на 3-м месте. У «Гента» — 4 балла в активе. На три очка больше у 2-й команды квартета «Мольде».

Единственная победа коллектива на данной стадии турнира была как раз зафиксирована в матче против нынешнего соперника дома — 3:0.

В других играх «Гент» в родных стенах разгромил «Шэмрок Роверс» (3:0), с минимальным счётом уступил «Юргордену» (0:1) и крупно проиграл ему же (2:4).

По итогам 14 туров бельгийского первенства команда занимает лишь пятое место с отставанием в 14 очков от лидера.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Гент» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.