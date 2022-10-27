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    «Канониры» повторно обыграют ПСВ

    ПСВ — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Арсенал»
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    Букайо Сака
    ПСВ сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. ПСВ — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 27 Октября 2022 года
    ПСВ
  • Лига Европы. Группа A
    •  ПСВ 19:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    ПСВ

    ПСВ находится на втором месте в своем квартете. Причем теоретически голландцы могут обогнать «Арсенал».

    В первом встрече с лондонцами ПСВ минимально уступил. Так что нужно активно атаковать, что голландцы делать умеют.

    Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон

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    Предыдущий тур своего чемпионата ПСВ не может записать себе в актив. Команда на выезде уступила «Гронингену» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    ПСВ наверняка не будет отсиживаться в тылах. В 4 турах голландцы настреляли уже 11 мячей.

    «Арсенал»

    Лондонцы проводят отличный сезон. В Лиге Европы лондонцы выиграли все свои четыре матча.

    Более того, «Арсенал» пропустил только один мяч. А вот с атакой у «канониров» дела обстоят не столь ярко — 7 голов в 4 матчах.

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда потеряла первые очки. На выезде команда Микеля Артеты не смогла одолеть «Саутгемптон» (1:1).

    Пора бы лондонцам быть активнее в плане реализации. В четырех последних матчах «канониры» забивали лишь по одному мячу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу ПСВ — за 2.80.

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    Голландцы проиграли два своих последних матча. Команда Артеты выглядит мощнее соперника.

    «Канониры» сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.30.

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    ПСВ — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» повторно обыграют ПСВ
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