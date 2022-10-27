ПСВ
ПСВ находится на втором месте в своем квартете. Причем теоретически голландцы могут обогнать «Арсенал».
В первом встрече с лондонцами ПСВ минимально уступил. Так что нужно активно атаковать, что голландцы делать умеют.
Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон
Предыдущий тур своего чемпионата ПСВ не может записать себе в актив. Команда на выезде уступила «Гронингену» (4:2).
ПСВ наверняка не будет отсиживаться в тылах. В 4 турах голландцы настреляли уже 11 мячей.
«Арсенал»
Лондонцы проводят отличный сезон. В Лиге Европы лондонцы выиграли все свои четыре матча.
Более того, «Арсенал» пропустил только один мяч. А вот с атакой у «канониров» дела обстоят не столь ярко — 7 голов в 4 матчах.
В минувшем туре своего чемпионата команда потеряла первые очки. На выезде команда Микеля Артеты не смогла одолеть «Саутгемптон» (1:1).
Пора бы лондонцам быть активнее в плане реализации. В четырех последних матчах «канониры» забивали лишь по одному мячу.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу ПСВ — за 2.80.
Голландцы
«Канониры» сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.30.