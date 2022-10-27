27 октября на нейтральном поле в Сан-Хуане в рамках полуфинала Кубка Аргентины «Патронато» сыграет против «Бока Хуниорс». Начало — в 03:30 по мск. «Патронато» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

До данной стадии «Патронато» преодолел четыре этапа. Если в первом раунде он выбил коллектив из низшей лиги, то на последующих раундах встречался с представителями элиты.

«Красно-черные» смогли справиться такими непростыми соперниками как «Колон», «Химнасия» Ла-Плата и «Ривер Плейт». Причем последних они прошли в 1/4 финала по пенальти.

В недавно завершившемся чемпионате Аргентины клуб из Параны финишировал на десятой строке среди 28 участников, набрав в 27 проведенных поединках 40 очков.

Все прогнозы на футбол

Завершал же «Патронато» первенство серией из трех побед подряд. В последнем туре он на своем поле разгромил со счетом 3:0 «Уракан», ставший в итоге четвертым.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» смогла выиграть этот чемпионат Аргентины. Причем сделала она это очень драматично в последнем туре благодаря помощи «Ривер Плейт», который обыграл «Расинг».

Сами же «генуэзцы» в заключительной игре первенства дома расписали мировую с «Индепендьенте» со счетом 2:2 и опередили вторую позицию на два очка.

Столичный коллектив очень сильно провел вторую половину первенства, выиграв 11 игр из 16 проведенных при четырех мировых исходах и только одном фиаско.

Что касаемо Кубка страны, тот там «Бока» лишь на первой стадии встречалась с представителем элиты, а на последующих этапах играла с коллективами из низов, обыгрывая их каждый раз с разницей в один мяч.

В истории противостояний этих клубов насчитывается восемь матчей, в четырех из которых выиграла «Бока», дважды сильнее оказался «Патронато» и дважды была ничья. В этом первенстве «красно-черные» дома разгромили «генуэзцев» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Патронато» — «Бока Хуниорс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Бока Хуниорс» — 1.80, победа «Патронато» — 4.35, ничья — 3.30.

Проход: «Бока Хуниорс» — 1.32; «Патронато» — 3.00.

«Генуэзцы» после победы в чемпионате подходят к этой игре в приподнятом настроении и захотят сделать дубль в этом сезоне, и наверняка выиграть в этом поединке еще в основное время.