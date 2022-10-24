«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:30 мск. «Днепр» Могилев — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Клуб из Могилева, похоже, спикирует обратно в первую лигу. Днепряне выглядят крайне неубедительно.

За 4 тура до финиша отставание от стыкового 14 места составляет 8 очков. Вот только оборона команды — форменный проходной двор (64 пропущенных мяча).

Коэффициенты матча Днепр Могилев — Энергетик-БГУ 1X2Новым игрокам 12.505.601.25Фрибет$40

Минувший тур чемпионата команда вновь провалила. «Днепр» Могилев на выезде безропотно уступил «Неману» (2:0).

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Встреча с «энергетиками» — едва ли не последний шанс зацепиться за элитный дивизион. Днепрянам нужно непременно побеждать.

«Энергетик-БГУ»

Эта команда абсолютно неожиданно пребывает в группе лидеров. «Энергетики» сейчас третьи, отставая от лидера на один пункт.

При этом «Энергетик-БГУ» прилично атакует (41 гол). Ну а Бобур Абдухаликов вообще проводит блестящий сезон, отличившись уже 23 раза.

Минувший тур для команды сложился успешно. «Энергетик-БГУ» переиграл «Белшину» со счетом 3:1.

К слову, команда выиграла два своих последних матча. Неужто «энергетики» рвутся к золотым медалям?!

Прогноз и ставка

На победу «Энергетика-БГУ» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Днепра» Могилева — за 10.50.

«Днепр» Могилев еще имеет математические шансы остаться в элите . «Энергетик-БГУ» борется за самые высокие места.

Хозяева еще надеются на спасение, тогда как гости сражаются за самые высокие места. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.11.