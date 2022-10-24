«Днепр» Могилев
Клуб из Могилева, похоже, спикирует обратно в первую лигу. Днепряне выглядят крайне неубедительно.
За 4 тура до финиша отставание от стыкового 14 места составляет 8 очков. Вот только оборона команды — форменный проходной двор (64 пропущенных мяча).
Коэффициенты матча Днепр Могилев — Энергетик-БГУ
Минувший тур чемпионата команда вновь провалила. «Днепр» Могилев на выезде безропотно уступил «Неману» (2:0).
Встреча с «энергетиками» — едва ли не последний шанс зацепиться за элитный дивизион. Днепрянам нужно непременно побеждать.
«Энергетик-БГУ»
Эта команда абсолютно неожиданно пребывает в группе лидеров. «Энергетики» сейчас третьи, отставая от лидера на один пункт.
При этом «Энергетик-БГУ» прилично атакует (41 гол). Ну а Бобур Абдухаликов вообще проводит блестящий сезон, отличившись уже 23 раза.
Минувший тур для команды сложился успешно. «Энергетик-БГУ» переиграл «Белшину» со счетом 3:1.
К слову, команда выиграла два своих последних матча. Неужто «энергетики» рвутся к золотым медалям?!
Прогноз и ставка
На победу «Энергетика-БГУ» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Днепра» Могилева — за 10.50.
«Днепр» Могилев еще
Хозяева еще надеются на спасение, тогда как гости сражаются за самые высокие места. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.11.