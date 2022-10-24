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    «Энергетики» забьют и пропустят

    «Днепр» Могилев — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Энергетик-БГУ»
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    «Энергетик-БГУ»
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:30 мск. «Днепр» Могилев — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 24 Октября 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 17:30 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
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    «Днепр» Могилев

    Клуб из Могилева, похоже, спикирует обратно в первую лигу. Днепряне выглядят крайне неубедительно.

    За 4 тура до финиша отставание от стыкового 14 места составляет 8 очков. Вот только оборона команды — форменный проходной двор (64 пропущенных мяча).

    Коэффициенты матча Днепр Могилев — Энергетик-БГУ

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    Минувший тур чемпионата команда вновь провалила. «Днепр» Могилев на выезде безропотно уступил «Неману» (2:0).

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    Встреча с «энергетиками» — едва ли не последний шанс зацепиться за элитный дивизион. Днепрянам нужно непременно побеждать.

    «Энергетик-БГУ»

    Эта команда абсолютно неожиданно пребывает в группе лидеров. «Энергетики» сейчас третьи, отставая от лидера на один пункт.

    При этом «Энергетик-БГУ» прилично атакует (41 гол). Ну а Бобур Абдухаликов вообще проводит блестящий сезон, отличившись уже 23 раза.

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    • Минувший тур для команды сложился успешно. «Энергетик-БГУ» переиграл «Белшину» со счетом 3:1.

    К слову, команда выиграла два своих последних матча. Неужто «энергетики» рвутся к золотым медалям?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Энергетика-БГУ» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Днепра» Могилева — за 10.50.

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    «Днепр» Могилев еще имеет математические шансы остаться в элите. «Энергетик-БГУ» борется за самые высокие места.

    Хозяева еще надеются на спасение, тогда как гости сражаются за самые высокие места. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.11.

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    «Днепр» Могилев — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. «Энергетики» забьют и пропустят
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