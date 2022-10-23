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    Продлит ли «Атлетико» свою серию?

    «Бетис» — «Атлетико». Ставки (к. 2.09) и прогноз на футбол, Примера, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Атлетико»
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    Диего Симеоне
    23 октября в Севилье состоится матч 11-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Атлетико». Начало в 17:15 мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Октября 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 17:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Бетис»

    «Бетис» одержал 6 побед в 10 матчах сезона. Два раза команда сыграла вничью. Сейчас у севильцев 20 очков. Они идут 5-ми.

    Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» лучший по этому показателю. У него только 6 пропущенных, даже у «Реала» их 8.

    Коэффициенты матча Бетис — Атлетико

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    В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1. В начале месяца у хозяев было поражение от «Сельты» (0:2). В Лиге Европы команда Мануэля Пеллегрини дважды сыграла с «Ромой» (1:1, 3:1).

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    В составе «Бетиса» травмы у Набиля Фекира, Хуанми, Серхио Каналеса и Виктора Камарасы.

    «Атлетико»

    «Матрасники» располагаются на строчку выше, но имеют те же 20 баллов на счету. К поединку команда подошла с тремя победами в четырех выступлениях.

    «Атлетико» одолел «Севилью» (2:0), «Жирону» (2:1) и «Атлетик» Бильбао (1:0). Победная серия оборвалась на встрече с «Вальядолидом», которая завершилась ничьей (1:1).

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  • 18/10/2022

    • В октябре помимо выступлений в чемпионате у команды Диего Симеоне было два матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов и ни в одном из них она не смогла выиграть (0:0, 0:2).

    В составе у гостей травмированы Коке, Тома Лемар, Маркос Льоренте и Серхио Регилон. Под вопросом Ян Облак.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают такие котировки на эту игру: 3.15 на «Бетис» и 2.38 на «Атлетико».

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    «Матрасники» давно не проигрывают севильцам в чемпионате. Возможно, в этот раз они снова смогут продлить серию. Тем более что у гостей неплохие результаты в Примере.

    Стоит учитывать, что это будет встреча двух команд, имеющих самые надежные оборонительные линии в лиге. Рекомендуемая ставка — «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.09.

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    «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Атлетико» свою серию?
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