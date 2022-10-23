23 октября в Севилье состоится матч 11-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Атлетико». Начало в 17:15 мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» одержал 6 побед в 10 матчах сезона. Два раза команда сыграла вничью. Сейчас у севильцев 20 очков. Они идут 5-ми.

Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» лучший по этому показателю. У него только 6 пропущенных, даже у «Реала» их 8.

Коэффициенты матча Бетис — Атлетико 1X2Новым игрокам 3.103.302.35Фрибет$40

В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1. В начале месяца у хозяев было поражение от «Сельты» (0:2). В Лиге Европы команда Мануэля Пеллегрини дважды сыграла с «Ромой» (1:1, 3:1).

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В составе «Бетиса» травмы у Набиля Фекира, Хуанми, Серхио Каналеса и Виктора Камарасы.

«Атлетико»

«Матрасники» располагаются на строчку выше, но имеют те же 20 баллов на счету. К поединку команда подошла с тремя победами в четырех выступлениях.

«Атлетико» одолел «Севилью» (2:0), «Жирону» (2:1) и «Атлетик» Бильбао (1:0). Победная серия оборвалась на встрече с «Вальядолидом», которая завершилась ничьей (1:1).

В октябре помимо выступлений в чемпионате у команды Диего Симеоне было два матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов и ни в одном из них она не смогла выиграть (0:0, 0:2).

В составе у гостей травмированы Коке, Тома Лемар, Маркос Льоренте и Серхио Регилон. Под вопросом Ян Облак.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают такие котировки на эту игру: 3.15 на «Бетис» и 2.38 на «Атлетико».

«Матрасники» давно не проигрывают севильцам в чемпионате. Возможно, в этот раз они снова смогут продлить серию. Тем более что у гостей неплохие результаты в Примере.

Стоит учитывать, что это будет встреча двух команд, имеющих самые надежные оборонительные линии в лиге. Рекомендуемая ставка — «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.09.