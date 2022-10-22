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    «Аугсбург» прервет беспроигрышную серию «Лейпцига»?

    «Аугсбург» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат Германии 21 октября 2022 года

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    «Лейпциг» ни разу не проигрывал в шести предыдущих матчах
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Аугсбурга» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Октября 2022 года
    Аугсбург
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    Ранее на этой неделе «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии. Но это было ожидаемо, потому что соперником команды Энрико Масена была «Бавария». Рекордмайстер выиграл со счетом 5:2.

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    А перед этим «Аугсбург» проиграл на выезде «Кельну» (2:3) в рамках чемпионата, не сумев продлить серию без поражений.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Перед этим «Аугсбург» не проигрывал в четырех матчах подряд, в которых набрал десять очков.

    «Аугсбург» потерпел три поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на десятой строчке, набрав в десяти матчах 15 очков.

    «Лейпциг» ни разу не проигрывал в шести предыдущих матчах. И на этом отрезке у него пять побед.

    Так что руководство клуба не зря прекратило сотрудничество с Доменико Тедеско. Под руководством Марко Розе команда стала играть значительно лучше.

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    • На прошлой неделе «Лейпциг» выиграл у шотландского «Селтика» в матче Лиги чемпионов и одержал победу над «Гертой».

    А на этой неделе «Лейпциг» разбил на своем поле «Гамбург» (4:0) в рамках Кубка Германии.

    Но также стоит отметить, что «Лейпциг» еще ни разу не побеждал в гостях в текущем сезоне Бундеслиги (две ничьи и три поражения).

    Прогноз и ставка

    На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Лейпцига» — за 1.58.

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    В принципе, «Лейпциг» так разогнался, что вполне может и «Аугсбург» снести на своем пути.

    И все-таки лучше не трогать ставку на исход. Во-первых, у «Лейпцига» на следующей неделе важнейший матч ЛЧ против «Реала», а во-вторых — надо не забывать, что команда Розе не лучшим образом играет в гостях.

    Если что, «Аугсбург» в этом сезоне обыграл на своем поле даже «Баварию».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.91.

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    «Аугсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» прервет беспроигрышную серию «Лейпцига»?
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