«Лейпциг» сыграет на выезде против «Аугсбурга» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

Ранее на этой неделе «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии. Но это было ожидаемо, потому что соперником команды Энрико Масена была «Бавария». Рекордмайстер выиграл со счетом 5:2.

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А перед этим «Аугсбург» проиграл на выезде «Кельну» (2:3) в рамках чемпионата, не сумев продлить серию без поражений.

Все прогнозы на Бундеслигу

Перед этим «Аугсбург» не проигрывал в четырех матчах подряд, в которых набрал десять очков.

«Аугсбург» потерпел три поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Лейпциг»

«Лейпциг» тем временем находится на десятой строчке, набрав в десяти матчах 15 очков.

«Лейпциг» ни разу не проигрывал в шести предыдущих матчах. И на этом отрезке у него пять побед.

Так что руководство клуба не зря прекратило сотрудничество с Доменико Тедеско. Под руководством Марко Розе команда стала играть значительно лучше.

На прошлой неделе «Лейпциг» выиграл у шотландского «Селтика» в матче Лиги чемпионов и одержал победу над «Гертой».

А на этой неделе «Лейпциг» разбил на своем поле «Гамбург» (4:0) в рамках Кубка Германии.

Но также стоит отметить, что «Лейпциг» еще ни разу не побеждал в гостях в текущем сезоне Бундеслиги (две ничьи и три поражения).

Прогноз и ставка

На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Лейпцига» — за 1.58.

В принципе, «Лейпциг» так разогнался, что вполне может и «Аугсбург» снести на своем пути.

И все-таки лучше не трогать ставку на исход. Во-первых, у «Лейпцига» на следующей неделе важнейший матч ЛЧ против «Реала», а во-вторых — надо не забывать, что команда Розе не лучшим образом играет в гостях.

Если что, «Аугсбург» в этом сезоне обыграл на своем поле даже «Баварию».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.91.