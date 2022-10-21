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    «Гранада» снова накажет арагонцев

    «Гранада» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Сарагоса»
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    «Гранада»
    В пятницу, 21 октября, в 12-м туре испанской Сегунды «Гранада» на своем поле сразится с «Сарагосой». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Гранада» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Октября 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Гранада»

    Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».

    Во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 17 зачетными пунктами разместилась на текущий момент на седьмой строке, отставая на два балла от шестой позиции (зона плей-офф).

    Коэффициенты матча Гранада — Сарагоса

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    «Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли добыть пять викторий, четыре раза они еще уступили и дважды играли вничью. В минувшем туре они в гостях проиграли 0:2 «Тенерифе».

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    Перед этим же «Гранада» не знала горечи поражений на протяжении трех встреч, раз победив за этот период. Дома же в этом чемпионате она выиграла четыре поединка и раз сыграла вничью.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» уже давно выступает в Сегунде и особых успехов там не имеет. Например, в прошлом сезоне она закончила на десятой строке, но шансов на плей-офф у нее не было никаких.

    Арагонцы были одной из самых миролюбивых команд в прошлом первенстве, завершив вничью 20 игр из 42 проведенных. В текущем же первенстве у них три выигрыша, четыре ничьи и столько же поражений.

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    • С такими показателями команда идет на 14 позиции, оторвавшись от зоны вылета на всего на три очка. В минувшем туре она обыграла 2:1 дома дубль «Вильярреала», тем самым прервав 4-матчевую серию без побед, где дважды уступала.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» потерпела три фиаско в пяти проведенных поединках, а также по разу побеждала и расписала мировую.

    «Гранада» выиграла у «Сарагосы» в последних трех очных противостояниях — 2:1 и 1:0 дома, а также 2:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.20.

    В данном сражении прогнозируем викторию «Гранады», ведь она удачно играет последнее время с «Сарагосой», да и дома выступает очень сильно.

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    «Гранада» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. «Гранада» снова накажет арагонцев
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