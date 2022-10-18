«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» на текущий момент находится на 9 месте в Бундеслиге. «Быки» все никак не найдут свою игру.
При этом забивает команда по-прежнему немало. В 10 матчах чемпионата лейпцигцы настреляли 17 мячей.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Гамбург
В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» добыл три очка. Дома команда натужно переиграла «Герту» (3:2).
«РБ Лейпциг» исторически успешно противостоит «Гамбургу». Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза при одной коллизии.
«Гамбург»
Эта команда борется за возвращение в элиту немецкого футбола. Правда, лидерство во Второй Бундеслиге «Гамбург» потерял.
Главным бичом команды является реализация. В 12 турах второго по рангу дивизиона игроки «Гамбурга» забили всего 17 мячей.
Вот и свой последний поединок «Гамбург» не может записать себе в актив. Команда потерпела разгромное поражение в дерби от «Санкт-Паули» (3:0).
«Гамбург» не побеждает уже более полумесяца. Вот и в противостоянии с полпредом элиты команде будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Гамбурга» — за 9.00.
«РБ Лейпциг»
Хозяева наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.34.