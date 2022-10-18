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    «Быки» обеспечат голепад

    «РБ Лейпциг» — «Гамбург». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, Кубок Германии, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Гамбург»
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    Эмиль Форсберг
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Гамбургом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 18 Октября 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:00 Гамбург Гамбург
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» на текущий момент находится на 9 месте в Бундеслиге. «Быки» все никак не найдут свою игру.

    При этом забивает команда по-прежнему немало. В 10 матчах чемпионата лейпцигцы настреляли 17 мячей.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Гамбург

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    В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» добыл три очка. Дома команда натужно переиграла «Герту» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    «РБ Лейпциг» исторически успешно противостоит «Гамбургу». Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза при одной коллизии.

    «Гамбург»

    Эта команда борется за возвращение в элиту немецкого футбола. Правда, лидерство во Второй Бундеслиге «Гамбург» потерял.

    Главным бичом команды является реализация. В 12 турах второго по рангу дивизиона игроки «Гамбурга» забили всего 17 мячей.

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    • Вот и свой последний поединок «Гамбург» не может записать себе в актив. Команда потерпела разгромное поражение в дерби от «Санкт-Паули» (3:0).

    «Гамбург» не побеждает уже более полумесяца. Вот и в противостоянии с полпредом элиты команде будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Гамбурга» — за 9.00.

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    «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». «Гамбург» постарается поправить дела с реализацией.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.34.

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    «РБ Лейпциг» — «Гамбург»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» обеспечат голепад
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