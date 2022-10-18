«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Гамбургом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на текущий момент находится на 9 месте в Бундеслиге. «Быки» все никак не найдут свою игру.

При этом забивает команда по-прежнему немало. В 10 матчах чемпионата лейпцигцы настреляли 17 мячей.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Гамбург 1X2Новым игрокам 1.355.507.90Фрибет$40

В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» добыл три очка. Дома команда натужно переиграла «Герту» (3:2).

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«РБ Лейпциг» исторически успешно противостоит «Гамбургу». Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза при одной коллизии.

«Гамбург»

Эта команда борется за возвращение в элиту немецкого футбола. Правда, лидерство во Второй Бундеслиге «Гамбург» потерял.

Главным бичом команды является реализация. В 12 турах второго по рангу дивизиона игроки «Гамбурга» забили всего 17 мячей.

Вот и свой последний поединок «Гамбург» не может записать себе в актив. Команда потерпела разгромное поражение в дерби от «Санкт-Паули» (3:0).

«Гамбург» не побеждает уже более полумесяца. Вот и в противостоянии с полпредом элиты команде будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Гамбурга» — за 9.00.

«РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «Гамбургу» . «Гамбург» постарается поправить дела с реализацией.

Хозяева наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.34.