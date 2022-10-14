«Брентфорд»
Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» 11-й с 10 очками в активе.
Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 9 матчах отличились 16 голами.
Коэффициенты матча Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион
Предыдущий тур сложился для команды неудачно. «Брентфорд» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5).
«Пчелы» не знают побед уже три поединка кряду, которые пришлись на АПЛ. При этом в двух из них они потерпели поражения.
«Брайтон»
«Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 7-е место, имея 14 очков.
Они не смогли выиграть в позапрошлом туре, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили.
После этого «Брайтон» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1), из-за чего скатился с 4-й позиции.
Потенциально коллектив занимает шестое место, поскольку он сыграл на один матч меньше, чем идущий впереди него «Ньюкасл», у которого столько же очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.