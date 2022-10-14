«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» 11-й с 10 очками в активе.

Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 9 матчах отличились 16 голами.

Коэффициенты матча Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.003.352.35Фрибет$40

Предыдущий тур сложился для команды неудачно. «Брентфорд» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5).

Все прогнозы на АПЛ

«Пчелы» не знают побед уже три поединка кряду, которые пришлись на АПЛ. При этом в двух из них они потерпели поражения.

«Брайтон»

«Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 7-е место, имея 14 очков.

Они не смогли выиграть в позапрошлом туре, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили.

После этого «Брайтон» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1), из-за чего скатился с 4-й позиции.

Потенциально коллектив занимает шестое место, поскольку он сыграл на один матч меньше, чем идущий впереди него «Ньюкасл», у которого столько же очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.