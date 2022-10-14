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    Поднимется ли «Брайтон» с 7 места АПЛ?

    «Брентфорд» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, АПЛ, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Брайтон»
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    «Брайтон» не выиграл два последних матча
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Октября 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Брентфорд»

    Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» 11-й с 10 очками в активе.

    Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 9 матчах отличились 16 голами.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Предыдущий тур сложился для команды неудачно. «Брентфорд» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Пчелы» не знают побед уже три поединка кряду, которые пришлись на АПЛ. При этом в двух из них они потерпели поражения.

    «Брайтон»

    «Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 7-е место, имея 14 очков.

    Они не смогли выиграть в позапрошлом туре, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили.

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    • После этого «Брайтон» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1), из-за чего скатился с 4-й позиции.

    Потенциально коллектив занимает шестое место, поскольку он сыграл на один матч меньше, чем идущий впереди него «Ньюкасл», у которого столько же очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Брайтон» с 7 места АПЛ?
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