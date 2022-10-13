В четверг, 13 октября «Клуж» на домашней арене примет «Славию» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Клуж» — «Славия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клуж»

Квартет G можно с легкостью назвать группой смерти. К примеру, «Клуж» идёт на последнем 4-м месте в турнирной таблице. Но у клуба 4 очка, у лидера группы «Балкани» тоже 4 балла.

В ход идут дополнительные показатеи. «Железнодорожники» забили всего 2 мяча, а косовары из «Балкани» — 7 голов.

Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Славия П 1X2Новым игрокам 3.903.501.95Фрибет$40

Футболисты ЧФР в основной сетке Лиги конференций сыграли вничью с «Балкани» (1:1), победили «Славию» (1:0) и проиграли «Сивасспору» (0:1).

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В ответной игре румынскому клубу не смогут помочь Бордеяну и Дебельюх. У них травма.

«Славия»

Пражский клуб в аналогичной ситуации — 4 очка и 3 строчка в «турнирке». «Славия» в этом розыгрыше сыграла вничью с «Сивасспором» (1:1), победила «Балкани» (3:2) и проиграла «Клужу» (0:1).

К предстоящей битве «Славия» подходит в ослабленном составе. В лазарете команды числятся 4 футболиста. Речь о таких игроках, как Борил, Говорка, Мандоус и Холеш.

В чемпионате Чехии «Славия» неожиданно проиграла в гостях «Сигме» (0:2). Это был матч 11-го тура. Пражская команда продолжает идти на 2-м месте в регулярном первенстве.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью оценивают в 3.44, а на успех «Клужа» — за 3.60.

На кону — лидерство группы и возможность получить путёвку в плей-офф Лиги конференций. У «Славии» много игроков находится в лазарете. Но и с теми игроками, которые есть у тренерского штаба, можно добиться результата.

Наши прогноз и ставка — победа «Славии» с коэффициентом 2.01.