В 25-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Сармиенто» на своем поле сыграет против «Бока Хуниорс». Матч состоится 12 октября и начнется в 22:30 по мск. «Сармиенто» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сармиенто»

«Сармиенто» — середняк этого чемпионата Аргентины. В лучшем случае команда может завершить данное первенство в топ-10. Сейчас же она с 31 баллом находится на 15 позиции.

К предстоящей же встрече «зелено-белые» подходят в весьма неплохой форме, так как не проигрывают уже на протяжении пяти матчей подряд в рамках чемпионата страны.

В этот удачный для коллектива период сперва добыл две виктории, после чего расписал три мировые подряд. В минувшем игровом дне он на выезде поделил очки с соседом по турнирке «Барракас Сентраль» 1:1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

На своей территории «Сармиенто» в текущем чемпионате смог выиграть пять игр из 11 проведенных, а также по три раза играл вничью и терпел фиаско.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» разместилась во главе турнирной таблицы этого чемпионата Аргентины. У команды на счету 45 очков, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один балл.

«Генуэзцы» набрали просто превосходный ход и уступали последний раз еще в самом начале августа. Сейчас у них 12-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, в которой они выиграли девять раз.

В минувшем туре столичный клуб на своей арене минимально переиграл «Альдосиви» 2:1. Отметим, что этот пропущенных мяч стал для команды первым за последние шесть поединков первенства.

Вне родных стен «Бока» в текущем первенстве выступает не лучшим образом, проиграв четыре поединка из десяти при победных результатах и одной мировой.

Между собой эти клубы в рамках чемпионата Аргентины провели три поединка, все которые всухую выиграла «Бока».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бока Хуниорс» — 2.27, победа «Сармиенто» — 3.60, ничья — 2.90.

Учитывая статистику личных встреч данных команд, рискнем предположить, что «генуэзцы» и на этот раз победят без пропущенных мячей.