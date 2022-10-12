ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 4 — 10 октября «Зенит» — фаворит чемпионской гонки «Зенит» теряет очки, ЦСКА упускает шанс приблизиться «Нефтехимик» против «Автомобилиста»«Нефтехимик» вернулся в игру, «Ак Барс» пока не суперклуб, а «Трактор» — главный лузер на Востоке. Чем жила КХЛ на прошлой неделе?
  • 01:00
    • Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo
  • 00:35
    • «Эльче» и «Мальорка» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
  • 23:59
    • «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» сыграли вничью в последнем матче 10-го тура АПЛ
  • 23:43
    • «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину»
  • 22:06
    • Назначены арбитры на матчи 4-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Статистика указывает на сухую викторию «Бока Хуниорс»

    «Сармиенто» — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, чемпионат Аргентины, 12 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сармиенто» — «Бока Хуниорс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бока Хуниорс»
    В 25-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Сармиенто» на своем поле сыграет против «Бока Хуниорс». Матч состоится 12 октября и начнется в 22:30 по мск. «Сармиенто» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 12 Октября 2022 года

    «Сармиенто»

    «Сармиенто» — середняк этого чемпионата Аргентины. В лучшем случае команда может завершить данное первенство в топ-10. Сейчас же она с 31 баллом находится на 15 позиции.

    К предстоящей же встрече «зелено-белые» подходят в весьма неплохой форме, так как не проигрывают уже на протяжении пяти матчей подряд в рамках чемпионата страны.

    В этот удачный для коллектива период сперва добыл две виктории, после чего расписал три мировые подряд. В минувшем игровом дне он на выезде поделил очки с соседом по турнирке «Барракас Сентраль» 1:1.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    На своей территории «Сармиенто» в текущем чемпионате смог выиграть пять игр из 11 проведенных, а также по три раза играл вничью и терпел фиаско.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» разместилась во главе турнирной таблицы этого чемпионата Аргентины. У команды на счету 45 очков, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один балл.

    «Генуэзцы» набрали просто превосходный ход и уступали последний раз еще в самом начале августа. Сейчас у них 12-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, в которой они выиграли девять раз.

  • Триллер на «Эмирейтс». Команда Артеты подтвердила свои притязания на титул
  • Реакция английской прессы на победу «Арсенала» над «Ливерпулем»
  • Вчера

    • В минувшем туре столичный клуб на своей арене минимально переиграл «Альдосиви» 2:1. Отметим, что этот пропущенных мяч стал для команды первым за последние шесть поединков первенства.

    Вне родных стен «Бока» в текущем первенстве выступает не лучшим образом, проиграв четыре поединка из десяти при победных результатах и одной мировой.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Между собой эти клубы в рамках чемпионата Аргентины провели три поединка, все которые всухую выиграла «Бока».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бока Хуниорс» — 2.27, победа «Сармиенто» — 3.60, ничья — 2.90.

    Учитывая статистику личных встреч данных команд, рискнем предположить, что «генуэзцы» и на этот раз победят без пропущенных мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Бублик — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Гаске — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Уиган — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сармиенто» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Статистика указывает на сухую викторию «Бока Хуниорс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры