«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 8 матчах команда набрала всего лишь 4 очка.

При этом «лесники» крайне неудачно обороняются. В 8 матчах команда пропустила уже 21 мяч.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 3.453.452.12Фрибет$40

В минувшем туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение. На выезде команда была разгромлена «Лестером» (4:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

«Ноттингем Форест» исторически неудачно играет с вилланами. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

«Астон Вилла»

Эта команда сейчас находится на скромной 14 позиции. Правда, потенциал у команды Стивена Джеррарда куда более высокий.

Вот только результаты «Астон Вилла» пока не радуют. Особенно сложно обстоят дела с атакой, ведь забить удалось только 6 раз в 8 встречах.

Зато предыдущий поединок сложился для команды довольно позитивно. «Астон Вилла» не дала себя обыграть «Лидсу» (0:0).

Все никак не может найти свою игру Фелипе Коутиньо. Бразилец пока не забил ни одного гола в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.58.

«Ноттингем Форест» выглядит крайне неубедительно .

«Астон Вилла» имеет проблемы с реализацией.

Вилланы выглядят сильнее, и наверняка переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.19.