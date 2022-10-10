«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 8 матчах команда набрала всего лишь 4 очка.
При этом «лесники» крайне неудачно обороняются. В 8 матчах команда пропустила уже 21 мяч.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла
В минувшем туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение. На выезде команда была разгромлена «Лестером» (4:0).
«Ноттингем Форест» исторически неудачно играет с вилланами. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.
«Астон Вилла»
Эта команда сейчас находится на скромной 14 позиции. Правда, потенциал у команды Стивена Джеррарда куда более высокий.
Вот только результаты «Астон Вилла» пока не радуют. Особенно сложно обстоят дела с атакой, ведь забить удалось только 6 раз в 8 встречах.
Зато предыдущий поединок сложился для команды довольно позитивно. «Астон Вилла» не дала себя обыграть «Лидсу» (0:0).
Все никак не может найти свою игру Фелипе Коутиньо. Бразилец пока не забил ни одного гола в чемпионате.
Прогноз и ставка
На победу «Астон Виллы» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.58.
«Ноттингем Форест»
«Астон Вилла» имеет проблемы с реализацией.
Вилланы выглядят сильнее, и наверняка переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.19.