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    Очередная неудача «лесников»?!

    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, АПЛ, 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»
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    Тайво Авонийи
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Октября 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 22:00 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 8 матчах команда набрала всего лишь 4 очка.

    При этом «лесники» крайне неудачно обороняются. В 8 матчах команда пропустила уже 21 мяч.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла

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    В минувшем туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение. На выезде команда была разгромлена «Лестером» (4:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Ноттингем Форест» исторически неудачно играет с вилланами. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

    «Астон Вилла»

    Эта команда сейчас находится на скромной 14 позиции. Правда, потенциал у команды Стивена Джеррарда куда более высокий.

    Вот только результаты «Астон Вилла» пока не радуют. Особенно сложно обстоят дела с атакой, ведь забить удалось только 6 раз в 8 встречах.

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    • Зато предыдущий поединок сложился для команды довольно позитивно. «Астон Вилла» не дала себя обыграть «Лидсу» (0:0).

    Все никак не может найти свою игру Фелипе Коутиньо. Бразилец пока не забил ни одного гола в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.58.

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    «Ноттингем Форест» выглядит крайне неубедительно.

    «Астон Вилла» имеет проблемы с реализацией.

    Вилланы выглядят сильнее, и наверняка переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.19.

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    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередная неудача «лесников»?!
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