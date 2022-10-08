8 октября «Брайтон» примет «Тоттенхэм» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, который начнется в 19:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 4-е место, имея 14 очков. Для того, что остаться в четверке, им нужно побеждать.

Они не смогли выиграть в прошлом туре, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили. Благодаря дублю Троссара команда повела 2:0. По итогу бельгиец спас «Брайтон» от поражения.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 2.703.452.55Фрибет$40

Перед этим «Брайтон» разгромил дома «Лестер», забив ему 5 голов. Поединок завершился со счетом 5:2 и Троссар тоже отметился голом. К слову, он является главным бомбардиром команды с 5 голами на счету.

Все прогнозы на АПЛ

«Брайтон» выиграл 2 последних домашних матча в АПЛ. За 3 домашних тура он пропустил только дважды.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» вроде бы и высоко в таблице, но при этом они не могут показать стабильность в последнее время. Команда Антонио Конте в прошлом туре проиграла «Арсеналу» 1:3, причем выглядела она довольно блекло.

Помимо АПЛ у «Тоттенхэма» есть Лига Европы, где лондонцы провалили старт, уступив «Спортингу» (0:2) и сыграв вничью с «Айнтрахтом» (0:0). В связи с таким результатами у гостей только одна победа в последних четырех матчах.

Последний раз «Тоттенхэм» выигрывал 17 сентября, когда на своем поле разобрал «Лестер» со счетом 6:2. На выезде коллектив не знает вкуса победы уже четвертый матч подряд.

не помогут «Тоттенхэму» Деян Кулусевски и Лукас Моура. Оба травмированы.

Прогноз и ставка

Котировки на победные исходы отличаются не сильно — 2.75 и 2.55 соответственно. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.50.

«Тоттенхэм» ждет тяжелый матч против команды, которая умеет удивлять топовых соперников АПЛ. «Брайтон» хорошо играет дома, а после такого поединка с «Ливерпулем», он наверняка еще больше поверил в свои силы.

Учитывая выездную серию «шпор» и их плотный график игр, рекомендуется поставить на победу «Брайтона» с форой 0 за 1.98.