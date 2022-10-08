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    «Брайтон» доставит проблем «Тоттенхэму»

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Ставки (к. 1.98) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 октября 2022 года

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    8 октября «Брайтон» примет «Тоттенхэм» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, который начнется в 19:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Брайтон»

    «Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 4-е место, имея 14 очков. Для того, что остаться в четверке, им нужно побеждать.

    Они не смогли выиграть в прошлом туре, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили. Благодаря дублю Троссара команда повела 2:0. По итогу бельгиец спас «Брайтон» от поражения.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм

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    Перед этим «Брайтон» разгромил дома «Лестер», забив ему 5 голов. Поединок завершился со счетом 5:2 и Троссар тоже отметился голом. К слову, он является главным бомбардиром команды с 5 голами на счету.

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    «Брайтон» выиграл 2 последних домашних матча в АПЛ. За 3 домашних тура он пропустил только дважды.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» вроде бы и высоко в таблице, но при этом они не могут показать стабильность в последнее время. Команда Антонио Конте в прошлом туре проиграла «Арсеналу» 1:3, причем выглядела она довольно блекло.

    Помимо АПЛ у «Тоттенхэма» есть Лига Европы, где лондонцы провалили старт, уступив «Спортингу» (0:2) и сыграв вничью с «Айнтрахтом» (0:0). В связи с таким результатами у гостей только одна победа в последних четырех матчах.

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  • 05/10/2022

    • Последний раз «Тоттенхэм» выигрывал 17 сентября, когда на своем поле разобрал «Лестер» со счетом 6:2. На выезде коллектив не знает вкуса победы уже четвертый матч подряд.

    не помогут «Тоттенхэму» Деян Кулусевски и Лукас Моура. Оба травмированы.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победные исходы отличаются не сильно — 2.75 и 2.55 соответственно. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.50.

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    «Тоттенхэм» ждет тяжелый матч против команды, которая умеет удивлять топовых соперников АПЛ. «Брайтон» хорошо играет дома, а после такого поединка с «Ливерпулем», он наверняка еще больше поверил в свои силы.

    Учитывая выездную серию «шпор» и их плотный график игр, рекомендуется поставить на победу «Брайтона» с форой 0 за 1.98.

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Брайтон» доставит проблем «Тоттенхэму»
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