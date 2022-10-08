Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Жироны» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

Несмотря на то, что впереди еще больше 30 матчей, уже сейчас очевидно, что «матрасники» не будут бороться за чемпионский титул. Обладая шикарным составом, «Атлетико» играет чересчур плохо.

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Сложно сказать, понимает ли это Диего Симеоне, но на футбол его команды больно смотреть.

«Атлетико» проиграл три из четырех предыдущих матчей. Исключением стала лишь встреча с «Севильей», которая конкретно зачахла после продажи ключевых игроков.

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Команда Симеоне проиграла «Байеру», «Реалу» и «Брюгге», пропустив в общей сложности шесть мячей.

«Атлетико» уже дважды проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании.

«Жирона»

«Жирона» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в семи матчах семь очков.

В принципе, не так уж и плохо для клуба, который вернулся из Сегунды. Пока что можно сказать, что «Жирона» готова как минимум к борьбе за выживание.

Правда, недавние матчи команда Мичела Санчеса провела не очень удачно. В середине сентября «Жирона» проиграла «Бетису», а в прошлом туре ее остановил «Реал Сосьедад».

«Жирона» не смогла забить только в одном из шести предыдущих матчей, в то время как пропускала она во всех играх.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Жироны» — за 7.20.

Кто знает, может, «Атлетико» кое-как и дожмет скромного соперника, но в этом плане вообще нет уверенности.

Ставка — обе команды забьют за 2.10. «Атлетико» уже давно перестал быть командой с непроходимой обороной. Хотя многие по-прежнему считают, что у команды Симеоне чуть ли не лучшая защита в лиге.