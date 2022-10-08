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    «Атлетико» потеряет очки в матче с «Жироной»?

    «Атлетико» — «Жирона». Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Испании 8 октября 2022 года

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    «Атлетико» уже дважды проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Жироны» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    Несмотря на то, что впереди еще больше 30 матчей, уже сейчас очевидно, что «матрасники» не будут бороться за чемпионский титул. Обладая шикарным составом, «Атлетико» играет чересчур плохо.

    Коэффициенты матча Атлетико — Жирона

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    Сложно сказать, понимает ли это Диего Симеоне, но на футбол его команды больно смотреть.

    «Атлетико» проиграл три из четырех предыдущих матчей. Исключением стала лишь встреча с «Севильей», которая конкретно зачахла после продажи ключевых игроков.

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    Команда Симеоне проиграла «Байеру», «Реалу» и «Брюгге», пропустив в общей сложности шесть мячей.

    «Атлетико» уже дважды проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании.

    «Жирона»

    «Жирона» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в семи матчах семь очков.

    В принципе, не так уж и плохо для клуба, который вернулся из Сегунды. Пока что можно сказать, что «Жирона» готова как минимум к борьбе за выживание.

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    • Правда, недавние матчи команда Мичела Санчеса провела не очень удачно. В середине сентября «Жирона» проиграла «Бетису», а в прошлом туре ее остановил «Реал Сосьедад».

    «Жирона» не смогла забить только в одном из шести предыдущих матчей, в то время как пропускала она во всех играх.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Жироны» — за 7.20.

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    Кто знает, может, «Атлетико» кое-как и дожмет скромного соперника, но в этом плане вообще нет уверенности.

    Ставка — обе команды забьют за 2.10. «Атлетико» уже давно перестал быть командой с непроходимой обороной. Хотя многие по-прежнему считают, что у команды Симеоне чуть ли не лучшая защита в лиге.

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    «Атлетико» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» потеряет очки в матче с «Жироной»?
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