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    В Памплоне будут голы

    «Осасуна» — «Валенсия». Ставки (к. 1.93) и прогноз на футбол, Примера, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Валенсия»
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    В матче 8-го тура испанской Примеры Осасуна примет Валенсию на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Встреча запланирована на 7 октября 22:00 по мск. «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Октября 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Осасуна»

    По итогам 7 туров памплонцы занимают 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 6 набранных баллов. При этом за последние 2 тура она набрала лишь один пункт.

    «Осасуна» на своем поле потерпела поражение от «Хетафе» со счетом 0:2, после чего хозяева смогли добиться ничьи с мадридским «Реалом» (1:1). Последнюю победу коллектив одержал на выезде в матче с «Альмерией», результат которого составил 0:1.

    Коэффициенты матча Осасуна — Валенсия

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    «Красные» являются единственной командой из топ-6 Примеры, у которой забито меньше 10 голов. На данный момент «Осасуна» имеет разницу +2 при 8 забитых и 6 пропущенных мячах.

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    В матче не примет участия основной защитник Давид Гарсия, который получил красную карточку в концовке поединка с «Реалом».

    «Валенсия»

    Валенсийцы за аналогичный период сезона набрали на 3 очка меньше, вследствие чего они находятся только на 9-й позиции. Всего у команды 3 победы, ничья и 3 поражения.

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    • В отличие от соперника, «Валенсия» смогла набрать 4 балла за 2 прошлых тура. Уступив «Райо Вальекано» 1:2, гости разгромили «Сельту» 3:0 и затем разошлись результативной ничьей с «Эспаньолом» (2:2).

    Только 3 из 7 матчей команды в этом сезоне проводились на выезде. Во всех трех поединках подопечные Хорхе Бордаласа выиграть не смогли, проиграв два раза и раз сыграв вничью.

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    Юнус Мусах и Хауме Доменек травмированы и не помогут «Валенсии». Красную карточку в прошлой игре получил нападающий Андре Маркос.

    Прогноз и ставка

    Победные котировки на эту игру составляют 2.28 и 3.25 соответственно. Те же 3.25 букмекеры предлагают на ничейный исход.

    В последних матчах хозяева много пропустили, хотя они по-прежнему остаются одной из самых малопропускаемых команд лиги. При этом сама «Валенсия» и дает забивать соперникам, и регулярно огорчает их.

    Будет две рекомендуемых ставки на матч: «обе забьют» за 1.93 и «тотал больше 2.5» за 2.20.

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    «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. В Памплоне будут голы
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