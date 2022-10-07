В матче 8-го тура испанской Примеры Осасуна примет Валенсию на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Встреча запланирована на 7 октября 22:00 по мск. «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

По итогам 7 туров памплонцы занимают 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 6 набранных баллов. При этом за последние 2 тура она набрала лишь один пункт.

«Осасуна» на своем поле потерпела поражение от «Хетафе» со счетом 0:2, после чего хозяева смогли добиться ничьи с мадридским «Реалом» (1:1). Последнюю победу коллектив одержал на выезде в матче с «Альмерией», результат которого составил 0:1.

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«Красные» являются единственной командой из топ-6 Примеры, у которой забито меньше 10 голов. На данный момент «Осасуна» имеет разницу +2 при 8 забитых и 6 пропущенных мячах.

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В матче не примет участия основной защитник Давид Гарсия, который получил красную карточку в концовке поединка с «Реалом».

«Валенсия»

Валенсийцы за аналогичный период сезона набрали на 3 очка меньше, вследствие чего они находятся только на 9-й позиции. Всего у команды 3 победы, ничья и 3 поражения.

В отличие от соперника, «Валенсия» смогла набрать 4 балла за 2 прошлых тура. Уступив «Райо Вальекано» 1:2, гости разгромили «Сельту» 3:0 и затем разошлись результативной ничьей с «Эспаньолом» (2:2).

Только 3 из 7 матчей команды в этом сезоне проводились на выезде. Во всех трех поединках подопечные Хорхе Бордаласа выиграть не смогли, проиграв два раза и раз сыграв вничью.

Юнус Мусах и Хауме Доменек травмированы и не помогут «Валенсии». Красную карточку в прошлой игре получил нападающий Андре Маркос.

Прогноз и ставка

Победные котировки на эту игру составляют 2.28 и 3.25 соответственно. Те же 3.25 букмекеры предлагают на ничейный исход.

В последних матчах хозяева много пропустили, хотя они по-прежнему остаются одной из самых малопропускаемых команд лиги. При этом сама «Валенсия» и дает забивать соперникам, и регулярно огорчает их.

Будет две рекомендуемых ставки на матч: «обе забьют» за 1.93 и «тотал больше 2.5» за 2.20.