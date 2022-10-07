ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии За что мы любим и ненавидим футбол?Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его? Эрлинг Холанн Холанн — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил победу над «Бенфикой» из-за автогола
  • 23:55
    • Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы
  • 23:54
    • «Челси» крупно обыграл «Милан» в домашнем матче Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген», у Холанна дубль
  • 02:00
    • «Севилья» уволила Лопетеги после разгрома от «Боруссии»
  • 23:57
    • «Боруссия» забила 4 мяча «Севилье»
    Все новости спорта

    «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва

    «Лион» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.74) на футбол, Лига 1, 7 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Тулузу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Тулуза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ляказетт
    «Лион» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 07 Октября 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    «Лион» в нынешнем сезоне смотрится не столь грозно. Нынешнее 7 место в чемпионате явно не устраивает «ткачей».

    При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 11 мячей.

    Коэффициенты матча Лион — Тулуза

    1X2Новым игрокам
  • 1.504.705.80Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Лион» в очередной раз разочаровал. Команда на выезде минимально уступила «Лансу».

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Лион» исторически успешно играет с «Тулузой». Из пяти последних матчей команда выиграла четыре раза при одном паритете.

    «Тулуза»

    «Тулуза» выступает, в целом, на своем уровне. Нынешнее 12 место является отображением реальной силы команды.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются огромные трудности. В 9 матчах «Тулуза» пропустила уже 15 мячей.

  • Холанн — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры
  • В тени невероятного норвежца остались даже Месси и Роналду
  • Вчера

    • Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Тулуза» перестреляла «Монпелье» (4:2).

    Вот только без кадровых проблем не обошлось. Не сыграют в этом поединке Рафаэль Ратао, Миккель Деслер и Рис Хили.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Тулузы» — за 6.15.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Лион» мотивирован подняться в первую пятерку. «Тулуза» имеет проблемы в обороне.

    Обе команды действуют довольно результативно. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тиафо — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кирьос — Майхшак
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бублик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амур — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры