«Лион» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в нынешнем сезоне смотрится не столь грозно. Нынешнее 7 место в чемпионате явно не устраивает «ткачей».

При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 11 мячей.

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В минувшем туре «Лион» в очередной раз разочаровал. Команда на выезде минимально уступила «Лансу».

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«Лион» исторически успешно играет с «Тулузой». Из пяти последних матчей команда выиграла четыре раза при одном паритете.

«Тулуза»

«Тулуза» выступает, в целом, на своем уровне. Нынешнее 12 место является отображением реальной силы команды.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются огромные трудности. В 9 матчах «Тулуза» пропустила уже 15 мячей.

Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Тулуза» перестреляла «Монпелье» (4:2).

Вот только без кадровых проблем не обошлось. Не сыграют в этом поединке Рафаэль Ратао, Миккель Деслер и Рис Хили.

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Тулузы» — за 6.15.

«Лион» мотивирован подняться в первую пятерку. «Тулуза» имеет проблемы в обороне .

Обе команды действуют довольно результативно. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.74.