«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне смотрится не столь грозно. Нынешнее 7 место в чемпионате явно не устраивает «ткачей».
При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 11 мячей.
Коэффициенты матча Лион — Тулуза
В минувшем туре «Лион» в очередной раз разочаровал. Команда на выезде минимально уступила «Лансу».
«Лион» исторически успешно играет с «Тулузой». Из пяти последних матчей команда выиграла четыре раза при одном паритете.
«Тулуза»
«Тулуза» выступает, в целом, на своем уровне. Нынешнее 12 место является отображением реальной силы команды.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются огромные трудности. В 9 матчах «Тулуза» пропустила уже 15 мячей.
Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Тулуза» перестреляла «Монпелье» (4:2).
Вот только без кадровых проблем не обошлось. Не сыграют в этом поединке Рафаэль Ратао, Миккель Деслер и Рис Хили.
Прогноз и ставка
На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Тулузы» — за 6.15.
«Лион» мотивирован подняться в первую пятерку. «Тулуза»
Обе команды действуют довольно результативно. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.74.