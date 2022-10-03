«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

Текущее первенства «Пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Эльче 1X2Новым игрокам 1.703.705.30Фрибет$40

Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли «Мальорке» 0:2 и «Осасуне» 1:2, после чего победила «Валенсию» 2:1.

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В прошлом туре мадридцы уступили «Атлетику» (2:3) на выезде. Теперь они занимают 12 позицию в таблице с семью очками.

«Эльче»

«Эльче» прошлый чемпионат Испании завершил на 13 позиции в турнирной таблице. Примечательно, что зону вылета команда опередила всего лишь на четыре пункта.

В новом же чемпионате «зелено-белые» после шести туров заработали всего одно очко, с которым идет на последнем месте в турнирке.

Своей единственный пункт коллектив набрал в домашней игре с новичком «Альмерией», сыграв 1:1 еще во втором игровом дне. Сейчас же у него серия из четырех фиаско подряд.

В своем последнем туре был гостевой разгром от «Барселоны» на выезде 0:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.