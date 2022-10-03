В заключительном матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Краснодар». Игра состоится в Самаре 3 октября. Начало в 19:00 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Дела у самарцев в нынешнем сезоне идут не очень гладко. За 10 туров у них две победы. Их турнирной положение — это 11-е место в таблице с 10 набранными баллами.

«Крылья Советов» не смогли выиграть в последних трех выступлениях, потерпев 2 поражения. За 5 туров количество набранных очков равно пяти, ведь победить удалось лишь раз.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Краснодар 1X2Новым игрокам 2.133.703.20Фрибет$40

После победы над «Ахматом» (2:1), хозяева проиграли ЦСКА (0:1) и не смогли забить «Химкам» (0:0). В последнем поединке «Крылья» потерпели поражение от «Ростова» (1:2).

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В списке травмированных Дмитрий Иванисеня и Фернандо Костанца.

«Краснодар»

«Быки» продолжают свой подъем. За последние 5 туров у них было 4 победы. Лишь одно поражение от ЦСКА портит общую картину. Ну и неудачу в Кубке России в виде поражения от «Локо» не будем забывать.

Хорошего было намного больше. «Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) и «Торпедо» (4:1). Также он победил «Краснодар» (3:1), а затем в Кубке обыграл «Нижний Новгород» (2:0).

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает 4-е место. За 10 прошедших туров команда набрала 20 очков и отстает от лидера на 6 пунктов.

Из-за травм не сыграют Александр Черников и Сергей Петров.

Прогноз и ставка

Победа «Крыльев» выставлена за 2.16. На победу «Краснодара» можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничью букмекеры предлагают за 3.60.

«Крылья» не совсем убедительны в РПЛ. Победа над «Зенитом» в Кубке (2:0), которому он судя по всему не очень нужен, еще ничего не значит. «Краснодар» же показывает хороший результат в чемпионате и наверняка намерен продолжит подъем.

«Быкам» нужно победить, чтобы прервать неудачную серию выступлений в очных матчах с этим соперником. Стоит заиграть ставку на победу гостей с форой 0 за 2.30.