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    «Краснодар» обязан побеждать

    «Крылья Советов» — «Краснодар». Ставки (к. 2.30) и прогноз, РПЛ, 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Краснодар»
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    Алексей Ионов
    В заключительном матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Краснодар». Игра состоится в Самаре 3 октября. Начало в 19:00 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Крылья Советов»

    Дела у самарцев в нынешнем сезоне идут не очень гладко. За 10 туров у них две победы. Их турнирной положение — это 11-е место в таблице с 10 набранными баллами.

    «Крылья Советов» не смогли выиграть в последних трех выступлениях, потерпев 2 поражения. За 5 туров количество набранных очков равно пяти, ведь победить удалось лишь раз.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Краснодар

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    После победы над «Ахматом» (2:1), хозяева проиграли ЦСКА (0:1) и не смогли забить «Химкам» (0:0). В последнем поединке «Крылья» потерпели поражение от «Ростова» (1:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    В списке травмированных Дмитрий Иванисеня и Фернандо Костанца.

    «Краснодар»

    «Быки» продолжают свой подъем. За последние 5 туров у них было 4 победы. Лишь одно поражение от ЦСКА портит общую картину. Ну и неудачу в Кубке России в виде поражения от «Локо» не будем забывать.

    Хорошего было намного больше. «Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) и «Торпедо» (4:1). Также он победил «Краснодар» (3:1), а затем в Кубке обыграл «Нижний Новгород» (2:0).

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    • В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает 4-е место. За 10 прошедших туров команда набрала 20 очков и отстает от лидера на 6 пунктов.

    Из-за травм не сыграют Александр Черников и Сергей Петров.

    Прогноз и ставка

    Победа «Крыльев» выставлена за 2.16. На победу «Краснодара» можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничью букмекеры предлагают за 3.60.

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    «Крылья» не совсем убедительны в РПЛ. Победа над «Зенитом» в Кубке (2:0), которому он судя по всему не очень нужен, еще ничего не значит. «Краснодар» же показывает хороший результат в чемпионате и наверняка намерен продолжит подъем.

    «Быкам» нужно победить, чтобы прервать неудачную серию выступлений в очных матчах с этим соперником. Стоит заиграть ставку на победу гостей с форой 0 за 2.30.

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    «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар» обязан побеждать
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