«Аталанта»
Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Аталанта» успешно обороняется. В 7 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.
Коэффициенты матча Аталанта — Фиорентина
В позапрошлой игре Серии А «Аталанта» впервые со 2 тура разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).
В семи поединках национального первенства клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих.
«Фиорентина»
Итальянский клуб похвастаться игрой в Серии А пока не может. В чемпионате «Фиорентина» одержала всего 2 победы — в первом и последнем турах.
Между этими матчами была серия из 5 матчей без положительных эмоций. С начала сезона «фиалки» трижды сыграли вничью и дважды потерпели поражение.
В последнем туре чемпионата «Скуадра Виола» обыграла на своем поле «Верону» (2:0) и занимает 10 позицию в таблице.
Этот успех покончил с серией коллектива в восемь поединков во всех турнирах без побед, а также — двух поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.