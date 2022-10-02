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    Сдержит ли «Фиорентина» «Аталанту»?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Италии 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
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    «Аталанта» идет на втором месте
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Фиорентину» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 октября в Неаполе, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Аталанта»

    Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

    «Аталанта» успешно обороняется. В 7 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.

    Коэффициенты матча Аталанта — Фиорентина

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    В позапрошлой игре Серии А «Аталанта» впервые со 2 тура разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В семи поединках национального первенства клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих.

    «Фиорентина»

    Итальянский клуб похвастаться игрой в Серии А пока не может. В чемпионате «Фиорентина» одержала всего 2 победы — в первом и последнем турах.

    Между этими матчами была серия из 5 матчей без положительных эмоций. С начала сезона «фиалки» трижды сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

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  • 25/09/2022

    • В последнем туре чемпионата «Скуадра Виола» обыграла на своем поле «Верону» (2:0) и занимает 10 позицию в таблице.

    Этот успех покончил с серией коллектива в восемь поединков во всех турнирах без побед, а также — двух поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Фиорентина» «Аталанту»?
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