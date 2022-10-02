«Аталанта» сыграет на своем поле против «Фиорентину» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 октября в Неаполе, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Аталанта» успешно обороняется. В 7 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.

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В позапрошлой игре Серии А «Аталанта» впервые со 2 тура разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В семи поединках национального первенства клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих.

«Фиорентина»

Итальянский клуб похвастаться игрой в Серии А пока не может. В чемпионате «Фиорентина» одержала всего 2 победы — в первом и последнем турах.

Между этими матчами была серия из 5 матчей без положительных эмоций. С начала сезона «фиалки» трижды сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

В последнем туре чемпионата «Скуадра Виола» обыграла на своем поле «Верону» (2:0) и занимает 10 позицию в таблице.

Этот успех покончил с серией коллектива в восемь поединков во всех турнирах без побед, а также — двух поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.