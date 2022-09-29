«Шанхай Порт» на своем поле сыграет против «Чэнду» в рамках 18-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 29 сентября, начало — 12:30 (мск). «Шанхай Порт» — «Чэнду»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Красные орлы» после 17-ти сыгранных матчей смогли набрать 31 очко и таким образом располагаются на 4-м месте в турнирной таблице Суперлиги Китая. Команда смогла забить в ворота соперников 19 голов, а в свои пропустила — 12.

«Шанхай Порт» проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 7 матчей подряд, чередуя ничьи и победы. Последнее поражение у «красных орлов» было последний раз в 10-м туре от «Ухани Фри Таунс» со счетом 0:1.

После этого «Шанхай Порт» трижды не смог определить сильнейшего с такими соперниками как «Далянь Про» (1:1), «Чжэцзян Профешионал» (1:1) и «Цанчжоу» (0:0). И так же «красные орлы» смогли переиграть «Шеньчжэнь» (2:0), «Тяньцзинь Тайгер» (1:0), «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:2) и «Гуанчжоу Сити» (2:0).

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Из последних 5-ти домашних матчей «Шанхай Порт» лишь в одном потерпел поражение, трижды смог обыграть своих соперников и 1 раз сыграл вничью.

«Чэнду»

«Красно-белые» так же показали неплохие результаты в нынешнем розыгрыше и смогли набрать 28 очков после 17-ти игр и это дало им возможность оказаться на 8-м месте в турнирной таблице Суперлиги Китая. Этот коллектив забил 19 голов, а пропустил — 15.

У «Чэнду» за последние 15 матчей было лишь одно поражение три тура назад от «Шаньдуна Тайшаня» со счетом 2:1, а в остальных поединках команда так же чередовала только ничьи и победы.

В последнем туре «красно-белые» встречались с «Хэнанем Суншань Лунмэнем» на своем поле и не отметившись результативными действиями команды разошлись ничьей со счетом 0:0. А до этого «Чэнду» не проводил ничейных поединков 8 туров подряд.

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«Чэнду» смог одержать 4 победы из пяти последних выездных матчей и в одном лишь поединке потерпели поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Шанхая Порта» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Чэнду» — за 2.97.

Прогноз - Встречаются две принципиальные команды с характером, которые очень редко терпят поражения от своих соперников. Тем более это будет первая встреча между нынешними соперниками, в которой точно ворота обеих команд не останутся сухими.

Ставка - Обе команды забьют за 1.95.