«Фламенго» сыграет на выезде с «Форталезой» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталезы»

«Форталеза» занимает четвертое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.

Сентябрь получился не самым удачным месяцем для из штата Сеара. В трех предыдущих матчах команда Хуана Пабло Войводы не одержала ни одной победы.

После поражений от «Ботафого» и «Флуминенсе» «Форталеза» сыграла вничью с «Жувентуде». Но примечательно вот что: на этом отрезке она забивала в каждой игре.

Также стоит добавить, что «Форталеза» потерпела лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Фламенго»

«Фламенго» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 45 очков.

Неудачным сентябрь стал и для «Фламенго», который — теперь об этом уже можно говорить с уверенностью — выпал из борьбы за чемпионский титул.

В прошлом туре команда Доривала Жуниора уступила на своем поле «Флуминенсе», а перед этим были ничьи с «Сеарой» и «Гойяс».

Все прогнозы на футбол

У «Фламенго» лишь одна победа в пяти недавних матчах чемпионата Бразилии. И в них клуб из Рио-де-Жанейро ни разу не забивал больше одного гола.

Прогноз и ставка

На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Фламенго» — за 2.14.

«Фламенго» ждет еще один сложный матч. И на уставших гостей, пожалуй, лучше не ставить.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.96.

В первом круге «Форталеза» выиграла на поле «Фламенго» со счетом 2:1.