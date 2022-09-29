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    «Форталеза» снова выиграет у «Фламенго»?

    «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат Бразилии 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Фламенго»
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    У «Фламенго» лишь одна победа в пяти недавних матчах чемпионата Бразилии
    «Фламенго» сыграет на выезде с «Форталезой» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Форталезы»

    «Форталеза» занимает четвертое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.

    Сентябрь получился не самым удачным месяцем для из штата Сеара. В трех предыдущих матчах команда Хуана Пабло Войводы не одержала ни одной победы.

    После поражений от «Ботафого» и «Флуминенсе» «Форталеза» сыграла вничью с «Жувентуде». Но примечательно вот что: на этом отрезке она забивала в каждой игре.

    Также стоит добавить, что «Форталеза» потерпела лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Фламенго»

    «Фламенго» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 45 очков.

    Неудачным сентябрь стал и для «Фламенго», который — теперь об этом уже можно говорить с уверенностью — выпал из борьбы за чемпионский титул.

    В прошлом туре команда Доривала Жуниора уступила на своем поле «Флуминенсе», а перед этим были ничьи с «Сеарой» и «Гойяс».

    Все прогнозы на футбол

    У «Фламенго» лишь одна победа в пяти недавних матчах чемпионата Бразилии. И в них клуб из Рио-де-Жанейро ни разу не забивал больше одного гола.

    Прогноз и ставка

    На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Фламенго» — за 2.14.

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    «Фламенго» ждет еще один сложный матч. И на уставших гостей, пожалуй, лучше не ставить.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.96.

    В первом круге «Форталеза» выиграла на поле «Фламенго» со счетом 2:1.

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    «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Форталеза» снова выиграет у «Фламенго»?
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