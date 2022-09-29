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    «Бока Хуниорс» не заметит «Кильмес»

    «Бока Хуниорс» — «Кильмес». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Кубок Аргентины, 29 сентября 2022 года

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    Агустин Сандес
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Кильмесом» в рамках 1/4 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Кильмес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 00:00 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
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    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины традиционно борется за чемпионский титул. Правда, сейчас команда отстает от лидера на 2 очка.

    «Бока Хуниорс» весьма успешно атакует. В 21 матче команда сумела отличиться уже 26 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. «Бока Хуниорс» на выезде минимально одолела «Годой Крус».

    Все прогнозы на футбол

    «Бока Хуниорс» исторически удачно играет с «Кильмесом». Из пяти последних поединков команда добыла четыре победы при одной ничьей.

    «Кильмес»

    «Кильмес» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Текущее 19 место во втором по рангу дивизионе явно тянет на провал.

    Команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 34 поединках она пропустила уже 44 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кильмес» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома команда не смогла переиграть «Альмагро» (1:1).

    Да и вообще, команда не побеждает уже фактически месяц. Правда, из пяти последних встреч была проиграна лишь одна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боки Хуниорс» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Кильмеса» — за 7.40.

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    «Бока Хуниорс» выглядит на голову сильнее соперника.

    «Кильмес» давненько не знает радости побед.

    Более высокий класс хозяев проявится с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Боки Хуниорс» -1.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Бока Хуниорс» — «Кильмес»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» не заметит «Кильмес»
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