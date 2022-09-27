Канада
Канадцы, похоже, до сих пор находятся под впечатлением от своего исторического выхода на чемпионат мира.
Сборная Канады выглядит весьма привлекательно. И состав, и игра команды вызывают положительные эмоции.
Свой последний поединок Канада провела успешно. Команда сумела одолеть катарцев (2:0), забив два быстрых гола.
Форвард Кайл Ларин часто делает разницу. Наверняка и в этой встрече он будет иметь свои шансы у ворот соперника.
Уругвай
Нынешнее поколение игроков сборной Уругвая выглядит не столь грозно. Все-таки имена Эдинсона Кавани и Луиса Суареса смотрятся выгоднее.
Но даже не в самом сильном составе Уругвай — реальная сила. Например, в июне команда разнесла в щепки панамцев (5:0).
В своем последнем матче уругвайцы не показали своих лучших качеств. Команда минимально уступила Ирану.
Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. Другого от уругвайцев попросту не ждут.
Прогноз и ставка
На победу Канады в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу Уругвая — за 3.36.
Канада неплохо выглядит в плане реализации. Уругвай
Обе команды неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.21.