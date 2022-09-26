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    Франция U21 — Бельгия U21. Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, товарищеский матч, 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Бельгия U21
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    Пьер Калулу
    Франция U21 сыграет на своем поле с Бельгией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. Франция U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция U21

    Молодые французы выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах «трехцветные» набрали 26 очков.

    Сборная Франции U21 весьма убедительна в плане реализации. В 10 матчах отбора игроки команды настреляли 31 мяч.

    Свой последний поединок Франция U21 провела успешно. В контрольной встрече она минимально одолела немцев.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с бельгийскими сверстниками для Франции U21 складываются довольно удачно. Из четырех очных встреч команда выиграла дважды.

    Бельгия U21

    Бельгийцы также завершили квалификацию на молодежный чемпионат Европы на 1 месте. В 8 матчах команда одержала 6 побед при двух ничьих.

    Причем Бельгия U21 отличается весьма надежными тылами. Всего 2 пропущенных мяча являются показателем этого.

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    • А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Бельгия U21 в принципиальном поединке уступила голландским сверстникам (1:2).

    Наверняка в этом матче бельгийцы постараются сыграть на своих козырях. Ждем от Бельгии U21 активных контратак?!

    Прогноз и ставка

    На победу Франции U21 в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.86, а победу Бельгии U21 — за 3.50.

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    Франция U21 прекрасно атакует. Бельгия U21 также прилично выглядит в атаке.

    Обе команды постараются показать свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.54.

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    Франция U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. В голах недостатка не будет!
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