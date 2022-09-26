Франция U21 сыграет на своем поле с Бельгией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. Франция U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция U21

Молодые французы выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах «трехцветные» набрали 26 очков.

Сборная Франции U21 весьма убедительна в плане реализации. В 10 матчах отбора игроки команды настреляли 31 мяч.

Свой последний поединок Франция U21 провела успешно. В контрольной встрече она минимально одолела немцев.

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Матчи с бельгийскими сверстниками для Франции U21 складываются довольно удачно. Из четырех очных встреч команда выиграла дважды.

Бельгия U21

Бельгийцы также завершили квалификацию на молодежный чемпионат Европы на 1 месте. В 8 матчах команда одержала 6 побед при двух ничьих.

Причем Бельгия U21 отличается весьма надежными тылами. Всего 2 пропущенных мяча являются показателем этого.

А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Бельгия U21 в принципиальном поединке уступила голландским сверстникам (1:2).

Наверняка в этом матче бельгийцы постараются сыграть на своих козырях. Ждем от Бельгии U21 активных контратак?!

Прогноз и ставка

На победу Франции U21 в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.86, а победу Бельгии U21 — за 3.50.

Франция U21 прекрасно атакует . Бельгия U21 также прилично выглядит в атаке.

Обе команды постараются показать свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.54.