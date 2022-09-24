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    Разгромная победа Аргентины?!

    Аргентина — Гондурас. Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, товарищеский матч, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Гондурас
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    Аргентина сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 03:00 мск. Аргентина — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Сентября 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Гондурас Гондурас
  • Тегусигальпа
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    Аргентина

    Аргентинцы сильны в любом кадровом сочетании. А если еще и лидеры в обойме — то зрелище точно обеспечено!

    Сборная Аргентины легко прошла квалификацию на Мундиаль. В 17 матчах команда набрала 39 очков, пропустив вперед только бразильцев.

    Коэффициенты матча Аргентина — Гондурас

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    Последний контрольный поединок команда провела блестяще. Аргентинцы разгромили сборную Эстонии (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против Гондураса аргентинцы играли дважды. Причем обе встречи были выиграны не без труда.

    Гондурас

    Эта команда способна преподнести сюрприз. Причем гондурасцы не раз и не два давали бой более сильным соперникам.

    Вот и в Лиге наций КОНКАКАФ команда смотрится выгодно. В своей группе Гондурас лидирует с 6 очками в активе.

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    • В последнем своем поединке команда показала свою силу. Гондурас сумел одолеть сильную сборную Канады (2:1).

    Правда, квалификацию на чемпионат мира команда провалила. Последнее 8 место с 4 очками в активе явно не обрадовали.

    Прогноз и ставка

    На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.08, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу Гондураса — за 27.00.

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    Звездная атака аргентинцев должна проявить себя во всей красе.

    Гондурас не столь стабилен в плане результатов.

    Сборная Аргентины имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Аргентины -3.5 с коэффициентом 2.81.

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    Аргентина — Гондурас: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа Аргентины?!
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