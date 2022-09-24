Аргентина сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 03:00 мск. Аргентина — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентинцы сильны в любом кадровом сочетании. А если еще и лидеры в обойме — то зрелище точно обеспечено!

Сборная Аргентины легко прошла квалификацию на Мундиаль. В 17 матчах команда набрала 39 очков, пропустив вперед только бразильцев.

Коэффициенты матча Аргентина — Гондурас 1X2Новым игрокам 1.099.5025.00Фрибет$40

Последний контрольный поединок команда провела блестяще. Аргентинцы разгромили сборную Эстонии (5:0).

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Против Гондураса аргентинцы играли дважды. Причем обе встречи были выиграны не без труда.

Гондурас

Эта команда способна преподнести сюрприз. Причем гондурасцы не раз и не два давали бой более сильным соперникам.

Вот и в Лиге наций КОНКАКАФ команда смотрится выгодно. В своей группе Гондурас лидирует с 6 очками в активе.

В последнем своем поединке команда показала свою силу. Гондурас сумел одолеть сильную сборную Канады (2:1).

Правда, квалификацию на чемпионат мира команда провалила. Последнее 8 место с 4 очками в активе явно не обрадовали.

Прогноз и ставка

На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.08, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу Гондураса — за 27.00.

Звездная атака аргентинцев должна проявить себя во всей красе .

Гондурас не столь стабилен в плане результатов.

Сборная Аргентины имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Аргентины -3.5 с коэффициентом 2.81.