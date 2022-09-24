Аргентина
Аргентинцы сильны в любом кадровом сочетании. А если еще и лидеры в обойме — то зрелище точно обеспечено!
Сборная Аргентины легко прошла квалификацию на Мундиаль. В 17 матчах команда набрала 39 очков, пропустив вперед только бразильцев.
Коэффициенты матча Аргентина — Гондурас
Последний контрольный поединок команда провела блестяще. Аргентинцы разгромили сборную Эстонии (5:0).
Против Гондураса аргентинцы играли дважды. Причем обе встречи были выиграны не без труда.
Гондурас
Эта команда способна преподнести сюрприз. Причем гондурасцы не раз и не два давали бой более сильным соперникам.
Вот и в Лиге наций КОНКАКАФ команда смотрится выгодно. В своей группе Гондурас лидирует с 6 очками в активе.
В последнем своем поединке команда показала свою силу. Гондурас сумел одолеть сильную сборную Канады (2:1).
Правда, квалификацию на чемпионат мира команда провалила. Последнее 8 место с 4 очками в активе явно не обрадовали.
Прогноз и ставка
На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.08, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу Гондураса — за 27.00.
Звездная атака аргентинцев должна
Гондурас не столь стабилен в плане результатов.
Сборная Аргентины имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Аргентины -3.5 с коэффициентом 2.81.