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    Ставим на голевой обмен

    Грузия — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Лига наций, 23 сентября 2022 года

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    Хвича Кварацхелия
    В 5-м туре Лиги наций дивизиона С сборная Грузии сыграет против команды Северной Македонии. Встреча, которая пройдет 23 сентября в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе», начнется в 19:00 по мск. Грузия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 23 Сентября 2022 года

    Грузия

    В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

    После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

    Коэффициенты матча Грузия — Северная Македония

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    В этом же розыгрыше Лиги наций грузины претендуют на повышение, с 10 очками возглавляют свой квартет, опережая на три пункта ближайшего преследователя.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Стартовала Грузия с трех побед подряд, разгромив дома 4:0 Гибралтар, на выезде 5:2 Болгарию и 3:0 своего предстоящего противника. В четвертом туре была мировая в родных стенах 0:0 с болгарами.

    Северная Македония

    Национальная команда Северной Македонии в последнее время демонстрирует отличные результаты. Правда, в прошлой Лиги наций она проиграла борьбу Армении за повышение до дивизиона Б.

    Но «красные рыси» поучаствовали в финальной части Евро-2020, где проиграли все три поединка (Австрии, Украине и Нидерландам), но оставили о себе хорошее впечатление.

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  • 20/09/2022

    • В отборе к ЧМ-2022 македонцы заняли в своей группе вторую строку и получили право играть в плей-офф, где сперва сенсационно выбили Италию, после чего проиграли португальцем.

    В этой же ЛН они идут с 7 очками вторыми. Команда уступила 0:3 своему предстоящему противнику, расписала на выезде ничью 1:1 с болгарами и дважды переиграла Гибралтар — 4:0 и 2:0.

    В истории противостояний этих сборных было четыре матча, где они по разу обыграли друг друга и два поединка победителя не выявили. Причем три из них были низовыми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу Грузии предлагают — 2.10.

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    На викторию Северная Македония дают — 3.75, ничья оценена — в 3.25.

    Для македонцев это будет последний шанс зацепиться за первое место, но для этого нужно побеждать. Поэтому гостям нужно искать счастье в атаке, тем самым оголяя тылы, что вполне может привести к обоюдному обмену голами.

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    Грузия — Северная Македония: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен
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