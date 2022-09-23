В 5-м туре Лиги наций дивизиона С сборная Грузии сыграет против команды Северной Македонии. Встреча, которая пройдет 23 сентября в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе», начнется в 19:00 по мск. Грузия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

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В этом же розыгрыше Лиги наций грузины претендуют на повышение, с 10 очками возглавляют свой квартет, опережая на три пункта ближайшего преследователя.

Все прогнозы на Лигу наций

Стартовала Грузия с трех побед подряд, разгромив дома 4:0 Гибралтар, на выезде 5:2 Болгарию и 3:0 своего предстоящего противника. В четвертом туре была мировая в родных стенах 0:0 с болгарами.

Северная Македония

Национальная команда Северной Македонии в последнее время демонстрирует отличные результаты. Правда, в прошлой Лиги наций она проиграла борьбу Армении за повышение до дивизиона Б.

Но «красные рыси» поучаствовали в финальной части Евро-2020, где проиграли все три поединка (Австрии, Украине и Нидерландам), но оставили о себе хорошее впечатление.

В отборе к ЧМ-2022 македонцы заняли в своей группе вторую строку и получили право играть в плей-офф, где сперва сенсационно выбили Италию, после чего проиграли португальцем.

В этой же ЛН они идут с 7 очками вторыми. Команда уступила 0:3 своему предстоящему противнику, расписала на выезде ничью 1:1 с болгарами и дважды переиграла Гибралтар — 4:0 и 2:0.

В истории противостояний этих сборных было четыре матча, где они по разу обыграли друг друга и два поединка победителя не выявили. Причем три из них были низовыми.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу Грузии предлагают — 2.10.

На викторию Северная Македония дают — 3.75, ничья оценена — в 3.25.

Для македонцев это будет последний шанс зацепиться за первое место, но для этого нужно побеждать. Поэтому гостям нужно искать счастье в атаке, тем самым оголяя тылы, что вполне может привести к обоюдному обмену голами.