«Ухань Цзалл» на своем поле сыграет против клуба «Шэньчжэнь» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 20 сентября, начало — 14:30 (мск). «Ухань Цзалл» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ухань Цзалл»

Эта команда сейчас ходит в середняках лиги. Текущая турнирная ситуация не удовлетворяет амбиции, да и есть, куда расти.

«Ухань Цзалл» на данный момент занимает 12 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.

В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. Дома он не сумел набрать очки с «Шаньдунь Тайшань», уступив 1:2.

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На сегодня у клуба безвыигрышная серия из трех поединков, которые пришлись на первенство Китая, при двух поражениях.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» в турнирной таблице текущего чемпионата Китая разместился строкой ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

«Фениксы» пять раз побеждали и в девяти случаях уступали, а также одну игру завершили вничью. Разница мячей составляет 18:33.

Коллектив потерпел пять поражений в последних матчах китайской Суперлиги, поэтому команда явно переживает кризис.

Перед этим клуб одержал две победы, а значит нельзя сказать, что такая его форма наблюдается весь сезон.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,15, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,33.