«Ухань Цзалл»
Эта команда сейчас ходит в середняках лиги. Текущая турнирная ситуация не удовлетворяет амбиции, да и есть, куда расти.
«Ухань Цзалл» на данный момент занимает 12 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.
В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. Дома он не сумел набрать очки с «Шаньдунь Тайшань», уступив 1:2.
На сегодня у клуба безвыигрышная серия из трех поединков, которые пришлись на первенство Китая, при двух поражениях.
«Шэньчжэнь»
«Шэньчжэнь» в турнирной таблице текущего чемпионата Китая разместился строкой ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.
«Фениксы» пять раз побеждали и в девяти случаях уступали, а также одну игру завершили вничью. Разница мячей составляет 18:33.
Коллектив потерпел пять поражений в последних матчах китайской Суперлиги, поэтому команда явно переживает кризис.
Перед этим клуб одержал две победы, а значит нельзя сказать, что такая его форма наблюдается весь сезон.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,15, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,33.