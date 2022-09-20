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    Кто будет дальше от зоны вылета?

    «Ухань Цзалл» — «Шэньчжэнь». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Суперлига Китая, 20 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Ухань Цзалл» — «Шэньчжэнь»
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    «Шэньчжэнь» проиграл пять последних матчей
    «Ухань Цзалл» на своем поле сыграет против клуба «Шэньчжэнь» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 20 сентября, начало — 14:30 (мск). «Ухань Цзалл» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Сентября 2022 года
    Ухань
  • Ухань
    •  Ухань 14:30 Шэньчжэнь Шэньчжэнь
  • Шэньчжэнь
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    «Ухань Цзалл»

    Эта команда сейчас ходит в середняках лиги. Текущая турнирная ситуация не удовлетворяет амбиции, да и есть, куда расти.

    «Ухань Цзалл» на данный момент занимает 12 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.

    В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. Дома он не сумел набрать очки с «Шаньдунь Тайшань», уступив 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия из трех поединков, которые пришлись на первенство Китая, при двух поражениях.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» в турнирной таблице текущего чемпионата Китая разместился строкой ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

    «Фениксы» пять раз побеждали и в девяти случаях уступали, а также одну игру завершили вничью. Разница мячей составляет 18:33.

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    • Коллектив потерпел пять поражений в последних матчах китайской Суперлиги, поэтому команда явно переживает кризис.

    Перед этим клуб одержал две победы, а значит нельзя сказать, что такая его форма наблюдается весь сезон.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,15, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,33.

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    «Ухань Цзалл» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто будет дальше от зоны вылета?
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