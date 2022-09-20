«Шанхай Шеньхуа»
«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне выглядит не столь убедительно. Сейчас команда находится на 4 месте.
Причем главной проблемой команды является слабая атака. В 16 матчах забито всего лишь 23 мяча.
Коэффициенты матча Шанхай Шэньхуа — Мэйчжоу Хакка
Правда, «Шанхай Шеньхуа» довольно стабилен в плане результатов. Откровенных провалов не сыщешь днем с огнем.
«Шанхай Шеньхуа» наверняка постарается одолеть конкурента за высокие места. Победа поменяет команды местами.
«Мэйджоу Хакка»
Эта команда проводит продуктивный сезон. Нынешнее 3 место выглядит приличной диспозицией.
«Мэйджоу Хакка» имеет надежные тылы. Именно оборона видится сильнейшим звеном команды.
В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Мэйджоу Хакка» не смогла одолеть «Чжэцзян Профешионал» (0:0).
В этом поединке «Мэйджоу Хакка» явно не собирается отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперников у гостей наверняка будут.
Прогноз и ставка
На победу «Шанхай Шеньхуа» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Мэйджоу Хакка» — за 3.75.
«Шанхай Шеньхуа»
«Мэйджоу Хакка», вероятнее всего, будет действовать вторым номером.
Фактор своего поля и мотивация подняться на 3 место станут союзниками шанхайцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Шанхай Шеньхуа» с коэффициентом 2.05.