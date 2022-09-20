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    «Шанхай Шеньхуа» добудет три очка

    «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйджоу Хакка». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Китая, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйджоу Хакка»
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    Александр Ндумбу
    «Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Мэйджоу Хакка» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйджоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Сентября 2022 года

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне выглядит не столь убедительно. Сейчас команда находится на 4 месте.

    Причем главной проблемой команды является слабая атака. В 16 матчах забито всего лишь 23 мяча.

    Коэффициенты матча Шанхай Шэньхуа — Мэйчжоу Хакка

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    Правда, «Шанхай Шеньхуа» довольно стабилен в плане результатов. Откровенных провалов не сыщешь днем с огнем.

    Все прогнозы на футбол

    «Шанхай Шеньхуа» наверняка постарается одолеть конкурента за высокие места. Победа поменяет команды местами.

    «Мэйджоу Хакка»

    Эта команда проводит продуктивный сезон. Нынешнее 3 место выглядит приличной диспозицией.

    «Мэйджоу Хакка» имеет надежные тылы. Именно оборона видится сильнейшим звеном команды.

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    • В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Мэйджоу Хакка» не смогла одолеть «Чжэцзян Профешионал» (0:0).

    В этом поединке «Мэйджоу Хакка» явно не собирается отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперников у гостей наверняка будут.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шанхай Шеньхуа» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Мэйджоу Хакка» — за 3.75.

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    «Шанхай Шеньхуа» постарается улучшить свою атакующую статистику.

    «Мэйджоу Хакка», вероятнее всего, будет действовать вторым номером.

    Фактор своего поля и мотивация подняться на 3 место станут союзниками шанхайцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Шанхай Шеньхуа» с коэффициентом 2.05.

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйджоу Хакка»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шанхай Шеньхуа» добудет три очка
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