ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость Роберт Левандовский и Гжегож КрыховякВ ожидании ЧМ-2022. Белые орлы Фрагмент матча «Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ и уходит чемпионом на перерыв после матча с «Динамо»
  • 21:44
    • «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик
  • 20:59
    • «Зенит» уверенно обыграл «Динамо», которое играло в меньшинстве
  • 19:12
    • Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»
  • 18:30
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в «рурском дерби» с «Шальке»
  • 18:27
    • «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»
  • 18:01
    • Составы команд на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»
  • 22:57
    • Йоканович: Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» сделает ответ за прошлые обиды

    «Лос-Анджелес» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, МЛС, 19 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Хьюстон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Вела
    Матч регулярного чемпионата МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Хьюстоном» состоится 19 сентября на стадионе «Банк Калифорнии». Начало в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 19 Сентября 2022 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
  • Хьюстон
    •

    «Лос-Анджелес»

    Команда сыграла 31 поединок в турнире и на данный момент она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Хозяева набрали 61 очко, благодаря чему опережают «Остин» (2) на 7 пунктов.

    Текущая форма «горожан» не совсем стабильная. В пяти матчах у нее только 4 набранных балла. «Лос-Анджелес» обыграл «Реал Солт-Лейк» (2:0) и сыграл вничью с «Миннесотой» (1:1).

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Хьюстон Динамо

    1X2Новым игрокам
  • 1.256.4010.00Фрибет$40
    •

    В недавних матчах лидер Запада потерпел поражения от «Далласа» и «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Лос-Анджелес» — яркая домашняя команда. За 15 матчей дома она набрала 12 побед и проиграла только один раз. К тому же по домашней результативности хозяева лучшие в конференции (36).

    «Хьюстон Динамо»

    Гости располагаются на другом конце турнирной таблицы и занимают 13 строчку. У них 33 набранных балла за 31 сыгранный матч.

    В своем последнем поединке «Хьюстон» одержал победу, выиграв у «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 3:1. Это был девятый положительный результат в сезоне. Большая часть исходов — поражения (16).

  • Калюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • Возможно, будущие звезды мирового футбола
  • Вчера

    • Ранее кроме победы над «Лос-Анджелесом» у «Динамо» было поражение от «Сиэтла» (1:2) и нулевая ничья с «Канзас-Сити».

    За 5 последних выездов команда набрала только 2 пункта. Всего она смогла выиграть только в 3 из 15 гостевых выступлений.

    Прогноз и ставка

    В победе «Лос-Анджелеса» не сомневаются, несмотря на недавний негативный опыт «горожан». Коэффициент на их победу составляет 1.27. На победу «Хьюстона» букмекеры предлагают 10.0.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Лос-Анджелес» очень удачно выступает на своем поле и наверняка захочет продолжить свою серию. К тому же, за три последних матча дома он ни разу не пропустил.

    В таком случае можно поставить на двойной исход с победой «горожан» + обе забьют (нет). Коэффициент — 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Лэдд — МакМанн
  • Бокс
  • Завтра в 01:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сэндхаген — Ядонг
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Альварес — Головкин
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Линетт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» сделает ответ за прошлые обиды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры