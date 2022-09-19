Матч регулярного чемпионата МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Хьюстоном» состоится 19 сентября на стадионе «Банк Калифорнии». Начало в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Команда сыграла 31 поединок в турнире и на данный момент она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Хозяева набрали 61 очко, благодаря чему опережают «Остин» (2) на 7 пунктов.

Текущая форма «горожан» не совсем стабильная. В пяти матчах у нее только 4 набранных балла. «Лос-Анджелес» обыграл «Реал Солт-Лейк» (2:0) и сыграл вничью с «Миннесотой» (1:1).

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В недавних матчах лидер Запада потерпел поражения от «Далласа» и «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2.

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«Лос-Анджелес» — яркая домашняя команда. За 15 матчей дома она набрала 12 побед и проиграла только один раз. К тому же по домашней результативности хозяева лучшие в конференции (36).

«Хьюстон Динамо»

Гости располагаются на другом конце турнирной таблицы и занимают 13 строчку. У них 33 набранных балла за 31 сыгранный матч.

В своем последнем поединке «Хьюстон» одержал победу, выиграв у «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 3:1. Это был девятый положительный результат в сезоне. Большая часть исходов — поражения (16).

Ранее кроме победы над «Лос-Анджелесом» у «Динамо» было поражение от «Сиэтла» (1:2) и нулевая ничья с «Канзас-Сити».

За 5 последних выездов команда набрала только 2 пункта. Всего она смогла выиграть только в 3 из 15 гостевых выступлений.

Прогноз и ставка

В победе «Лос-Анджелеса» не сомневаются, несмотря на недавний негативный опыт «горожан». Коэффициент на их победу составляет 1.27. На победу «Хьюстона» букмекеры предлагают 10.0.

«Лос-Анджелес» очень удачно выступает на своем поле и наверняка захочет продолжить свою серию. К тому же, за три последних матча дома он ни разу не пропустил.

В таком случае можно поставить на двойной исход с победой «горожан» + обе забьют (нет). Коэффициент — 2.21.