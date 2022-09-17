«Монпелье»
Середняк Лиги 1 полностью подтверждает свой статус. 10 место, которое занимает команда на текущий момент, является объективным показателем.
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Монпелье» на выезде уступил «Анже» (2:1).
Коэффициенты матча Монпелье — Страсбург
Особо стоит отметить результативность команды. Игроки «Монпелье» забили уже 17 мячей — показатель на уровне лидеров.
«Монпелье» довольно успешно противостоит «Страсбургу». Из пяти последних матчей команда победила трижды.
«Страсбург»
Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в семи матчах еще не одержал ни единой победы.
Да и с атакой у команды имеются проблемы. В семи матчах забито всего лишь пять мячей.
А вот в предыдущем туре «Страсбург» имел шансы на первую викторию. Вот только обыграть «Клермон» не удалось (0:0).
В этом поединке «Страсбург» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и вообще, пора бы выбираться из опасной зоны.
Прогноз и ставка
На победу «Страсбурга» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Монпелье» — за 2.75.
«Монпелье»
«Страсбург» постарается открыть счет своим победам в чемпионате.
Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.65.