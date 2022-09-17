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    Первая победа «Страсбурга»?

    «Монпелье» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Лига 1, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Страсбург»
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    Людовик Ажорк
    «Монпелье» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 18:00 мск. «Монпелье» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Сентября 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Середняк Лиги 1 полностью подтверждает свой статус. 10 место, которое занимает команда на текущий момент, является объективным показателем.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Монпелье» на выезде уступил «Анже» (2:1).

    Коэффициенты матча Монпелье — Страсбург

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    Особо стоит отметить результативность команды. Игроки «Монпелье» забили уже 17 мячей — показатель на уровне лидеров.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Монпелье» довольно успешно противостоит «Страсбургу». Из пяти последних матчей команда победила трижды.

    «Страсбург»

    Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в семи матчах еще не одержал ни единой победы.

    Да и с атакой у команды имеются проблемы. В семи матчах забито всего лишь пять мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «Страсбург» имел шансы на первую викторию. Вот только обыграть «Клермон» не удалось (0:0).

    В этом поединке «Страсбург» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и вообще, пора бы выбираться из опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Страсбурга» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Монпелье» — за 2.75.

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    «Монпелье» многовато пропускает.

    «Страсбург» постарается открыть счет своим победам в чемпионате.

    Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.65.

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    «Монпелье» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Первая победа «Страсбурга»?
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