«Монпелье» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 18:00 мск. «Монпелье» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Середняк Лиги 1 полностью подтверждает свой статус. 10 место, которое занимает команда на текущий момент, является объективным показателем.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Монпелье» на выезде уступил «Анже» (2:1).

Коэффициенты матча Монпелье — Страсбург 1X2Новым игрокам 2.503.502.70Фрибет$40

Особо стоит отметить результативность команды. Игроки «Монпелье» забили уже 17 мячей — показатель на уровне лидеров.

Все прогнозы на Лигу 1

«Монпелье» довольно успешно противостоит «Страсбургу». Из пяти последних матчей команда победила трижды.

«Страсбург»

Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в семи матчах еще не одержал ни единой победы.

Да и с атакой у команды имеются проблемы. В семи матчах забито всего лишь пять мячей.

А вот в предыдущем туре «Страсбург» имел шансы на первую викторию. Вот только обыграть «Клермон» не удалось (0:0).

В этом поединке «Страсбург» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и вообще, пора бы выбираться из опасной зоны.

Прогноз и ставка

На победу «Страсбурга» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Монпелье» — за 2.75.

«Монпелье» многовато пропускает .

«Страсбург» постарается открыть счет своим победам в чемпионате.

Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.65.