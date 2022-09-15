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    Сможет ли «Омония» забить на поле «Манчестер Юнайтед»?

    «Реал Сосьедад» — «Омония». Прогноз (к.2.44) и ставки на Лигу Европы 15 сентября 2022 года

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    «Реал Сосьедад» до сих пор забивал хотя бы один гол в каждом матче
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с кипрской «Омонией» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября в Сан-Себастьяне, начало — в 19:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 15 Сентября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:45 Омония Омония
  • Никосия
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» на прошлой неделе поставил на место внезапно разбушевавшийся «Манчестер Юнайтед».

    Баски выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0 благодаря голу Браиса Мендеса, реализовавшего пенальти. Понятно, что это сенсация.

    Но с другой стороны, «Реал Сосьедад» идеально воспользовался изменениями в составе соперника, в том числе присутствием на поле Криштиану Роналду, который, похоже, рискует стать главным неудачником первой половины сезона.

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    Правда, сразу после этого «Сосьедад» провел плохой матч в чемпионате Испании. Команда Иманоля Альгуасиля проиграла на выезде «Хетафе».

    Это было второе поражение клуба из Сан-Себастьяна в новом сезоне. Ранее баски уступили на своем поле мощной «Барселоне».

    «Реал Сосьедад» до сих пор забивал хотя бы один гол в каждом матче.

    «Омония»

    «Омония» попала в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. В заключительном раунде отбора киприоты обыграли «Гент».

    При этом важно отметить, что клуб из Никосии победил бельгийцев и дома, и в гостях. В обоих случаях со счетом 2:0.

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    • И после этого успеха «Омония», похоже, слегка расслабилась. В четырех следующих матчах команда Нила Леннона потерпела три поражения.

    В первом туре группового этапа ЛЕ «Омония» потерпела разгромное поражение от «Шерифа» — 0:3 на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Омонии» — за 15.75.

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    Таким командам, как «Омония», в подобных матчах абсолютно нечего терять, поэтому вполне вероятно, что гости не побоятся рисковать и свой в конечном итоге тоже забьют.

    Ставка — обе команды забьют за 2.44. Голом андердога сейчас уже никого не удивишь.

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    «Реал Сосьедад» — «Омония»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Омония» забить на поле «Манчестер Юнайтед»?
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