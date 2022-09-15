«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с кипрской «Омонией» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября в Сан-Себастьяне, начало — в 19:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на прошлой неделе поставил на место внезапно разбушевавшийся «Манчестер Юнайтед».

Баски выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0 благодаря голу Браиса Мендеса, реализовавшего пенальти. Понятно, что это сенсация.

Но с другой стороны, «Реал Сосьедад» идеально воспользовался изменениями в составе соперника, в том числе присутствием на поле Криштиану Роналду, который, похоже, рискует стать главным неудачником первой половины сезона.

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Правда, сразу после этого «Сосьедад» провел плохой матч в чемпионате Испании. Команда Иманоля Альгуасиля проиграла на выезде «Хетафе».

Это было второе поражение клуба из Сан-Себастьяна в новом сезоне. Ранее баски уступили на своем поле мощной «Барселоне».

«Реал Сосьедад» до сих пор забивал хотя бы один гол в каждом матче.

«Омония»

«Омония» попала в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. В заключительном раунде отбора киприоты обыграли «Гент».

При этом важно отметить, что клуб из Никосии победил бельгийцев и дома, и в гостях. В обоих случаях со счетом 2:0.

И после этого успеха «Омония», похоже, слегка расслабилась. В четырех следующих матчах команда Нила Леннона потерпела три поражения.

В первом туре группового этапа ЛЕ «Омония» потерпела разгромное поражение от «Шерифа» — 0:3 на своем поле.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Омонии» — за 15.75.

Таким командам, как «Омония», в подобных матчах абсолютно нечего терять, поэтому вполне вероятно, что гости не побоятся рисковать и свой в конечном итоге тоже забьют.

Ставка — обе команды забьют за 2.44. Голом андердога сейчас уже никого не удивишь.