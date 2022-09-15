В четверг, 15 сентября «Юргорден» сыграет дома против «Мольде» в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Юргорден» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

Старт группового этапа Лиги конференций для шведов получился мирным. «Юргорден» сыграл на выезде вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).

В основную сетку турнира «железные печи» прошли через отборочную кампанию. В трёх раундах скандинавы обыграли хорватскую «Риеку» (4:1), румынский клуб «Сепси» (6:2) и кипрский АПОЭЛ (5:3).

В чемпионате Швеции «Юргорден» потерял очки в сражении с «Хаммарбю» (0:0). Это был поединок 22-го тура.

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В турнирной таблице «Юргорден» набрал 45 очков и продолжает лидировать вместе с «Хеккеном».

«Мольде»

0:0 — итоговый результат 1-го тура группового этапа Лиги конференций. С таким исходом завершилось противостояние норвежского «Мольде» и бельгийского «Гента».

«Мольде» — обладатель Кубка Норвегии. В Лиге конференций выступает со 2-го отборочного раунда. За время квалификации норвежцы одержали победы над шведским «Эльфсборгом», венгерской «Кишвардой» и австрийским «Вольфсбергом».

Во внутреннем чемпионате команда MFK уверенно идет к титулу чемпиона — 10 очков преимущества над ближайшими преследователями.

В последней игре чемпионата Норвегии футболисты «Мольде» в гостях переиграли «Йерв» (4:2). До конца сезона осталось 8 туров.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают небольшой перевес в пользу хозяев. На победу «Юргордена» можно поставить за 2.42, ничью оценивают в 3.38. А победу «Мольде» можно взять за 2.77.

«Юргорден» много теряет очков в чемпионате Швеции, а теперь и в Лиге конференций. Команда крайне нестабильна.

«Мольде» — лидер чемпионата Норвегии. Команда выдаёт серию побед из 9 матчей. В последний раз команда теряла очки 6 июля в матче с ФК «Йерв» (1:1).

Наши прогноз и ставка — «Мольде» не проиграет с коэффициентом 1.53.