«Кёльн»
Лигу конференций немецкий клуб начал удачно. Первая игра — первая ничья. «Кёльн» свой поединок провёл на выезде против французской «Ниццы». Встреча завершилась миром (1:1).
Хотя «козлы» вели в счёте большую часть матча. Тиггес на 19-й минуте встречи открыл счёт в пользу клуба Бундеслиги. Однако, на 62-й пенальти за «Ниццу» реализует Дельорт.
Коэффициенты матча Кёльн — Словацко
К игре 2-го тура немецкий клуб подходит в ослабленном составе. В клубе травмированы три футболиста. Участие ещё двух под вопросом.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Германии «Кёльн» потерпел поражение от «Униона» со счётом 0:1. Неудачная игра на внутренней арене отправила команду вниз по турнирной таблице. «Кёльн» опустился на 7 место.
«Словацко»
Чешский клуб вот уже 5-й матч не может выиграть: 1 в Лиге конференций и 4 в чемпионате Чехии.
В матче 8-го тура внутреннего первенства «Словацко» сыграло вничью с ФК «Млада-Болеслав» (1:1).
В «турнирке» команда расположилась на 8 месте с 10 очками. От лидера — «Славии» отставание составляет 9 баллов.
Клуб «Словацко» не смог выиграть и первый матч основной сетки Лиги конференций. Да, показали классный и результативный футбол с «Партизаном», который завершился боевой ничьей (3:3).
Прогноз и ставка
Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.24.
Ничью оценивают в 6.00, а на успех «Словацко» — за 11.00.
Прогноз — клуб из Германии — фаворит на бумаге. Но есть одно но... у «Кёльна» есть травмированные, что может сыграть на руку клубу из Чехии. Наш риск и ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 3.92.