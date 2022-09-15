В четверг, 15 сентября «Кёльн» на своём поле примет «Словацко». Это будет игра в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 22:00 (мск). «Кёльн» — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кёльн»

Лигу конференций немецкий клуб начал удачно. Первая игра — первая ничья. «Кёльн» свой поединок провёл на выезде против французской «Ниццы». Встреча завершилась миром (1:1).

Хотя «козлы» вели в счёте большую часть матча. Тиггес на 19-й минуте встречи открыл счёт в пользу клуба Бундеслиги. Однако, на 62-й пенальти за «Ниццу» реализует Дельорт.

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К игре 2-го тура немецкий клуб подходит в ослабленном составе. В клубе травмированы три футболиста. Участие ещё двух под вопросом.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Германии «Кёльн» потерпел поражение от «Униона» со счётом 0:1. Неудачная игра на внутренней арене отправила команду вниз по турнирной таблице. «Кёльн» опустился на 7 место.

«Словацко»

Чешский клуб вот уже 5-й матч не может выиграть: 1 в Лиге конференций и 4 в чемпионате Чехии.

В матче 8-го тура внутреннего первенства «Словацко» сыграло вничью с ФК «Млада-Болеслав» (1:1).

В «турнирке» команда расположилась на 8 месте с 10 очками. От лидера — «Славии» отставание составляет 9 баллов.

Клуб «Словацко» не смог выиграть и первый матч основной сетки Лиги конференций. Да, показали классный и результативный футбол с «Партизаном», который завершился боевой ничьей (3:3).

Прогноз и ставка

Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.24.

Ничью оценивают в 6.00, а на успех «Словацко» — за 11.00.

Прогноз — клуб из Германии — фаворит на бумаге. Но есть одно но... у «Кёльна» есть травмированные, что может сыграть на руку клубу из Чехии. Наш риск и ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 3.92.