«Миннесота Юнайтед»
«Миннесота Юнайтед» еще не обеспечила себе участие в плей-офф. За четыре тура до финиша регулярки она идет на шестой позиции, оторвавшись от восьмой строки на четыре балла.
«Гагары» к данному поединку подходят в очень плачевном состоянии, ведь они проиграли свои три последние игры чемпионата подряд, причем не забив за этот период ни одного гола.
Коэффициенты матча Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес
В минувшем туре они оказались слабее на выезде «Портленда», уступив со счетом 0:1, а до этого дважды с одинаковым счетом по 0:3 были разгромлены дома «Далласом» и в гостях «Реал Солт Лейк».
Свой последний домашний поединок «Миннесота» проиграла, но перед этим не уступала в родных стенах на протяжении пяти встреч, трижды победив за этот период.
«Лос-Анджелес»
ФК «Лос-Анджелес» уже точно будет играть в плей-офф. Коллектив является лидером в своей конференции, опережая ближайшего преследователя на девять пунктов.
«Черно-золотые» слабо проводят свой финишный отрезок. Так за пять минувших встреч первенства они потерпели четыре поражения и смогли добыть одну викторию.
В своей последней проведенной встрече калифорнийцы уступили в выездном поединке «Далласу» со счетом 1:2, а немногим ранее в родных стенах справились с «Реал Солт Лейк» 2:0.
На выезде же ФК «Лос-Анджелес» проиграл в своих последних четырех проведенных матчах, но каждый раз забивал по голу.
«Миннесота Юнайтед» на своем поле еще ни разу не уступала «Лос-Анджелесу», раз победив и расписав два мировых исхода.
Прогноз и ставка на «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 2.14.
На викторию «Миннесота Юнайтед» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.82.
В данном поединке прогнозируем викторию хозяевам поля, ведь «гагарам» еще нужно удержаться в зоне плей-офф, а вот гости уже просто доигрывают регулярку.