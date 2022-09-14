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    «Миннесота Юнайтед» удержится в зоне плей-офф

    «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, МЛС, 14 сентября 2022 года

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    «Миннесота Юнайтед»
    «Миннесота Юнайтед» дома сыграет против ФК «Лос-Анджелес» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 03:00 по мск. «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Сентября 2022 года

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» еще не обеспечила себе участие в плей-офф. За четыре тура до финиша регулярки она идет на шестой позиции, оторвавшись от восьмой строки на четыре балла.

    «Гагары» к данному поединку подходят в очень плачевном состоянии, ведь они проиграли свои три последние игры чемпионата подряд, причем не забив за этот период ни одного гола.

    Коэффициенты матча Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес

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    В минувшем туре они оказались слабее на выезде «Портленда», уступив со счетом 0:1, а до этого дважды с одинаковым счетом по 0:3 были разгромлены дома «Далласом» и в гостях «Реал Солт Лейк».

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    Свой последний домашний поединок «Миннесота» проиграла, но перед этим не уступала в родных стенах на протяжении пяти встреч, трижды победив за этот период.

    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» уже точно будет играть в плей-офф. Коллектив является лидером в своей конференции, опережая ближайшего преследователя на девять пунктов.

    «Черно-золотые» слабо проводят свой финишный отрезок. Так за пять минувших встреч первенства они потерпели четыре поражения и смогли добыть одну викторию.

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    • В своей последней проведенной встрече калифорнийцы уступили в выездном поединке «Далласу» со счетом 1:2, а немногим ранее в родных стенах справились с «Реал Солт Лейк» 2:0.

    На выезде же ФК «Лос-Анджелес» проиграл в своих последних четырех проведенных матчах, но каждый раз забивал по голу.

    «Миннесота Юнайтед» на своем поле еще ни разу не уступала «Лос-Анджелесу», раз победив и расписав два мировых исхода.

    Прогноз и ставка на «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Миннесота Юнайтед» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.82.

    В данном поединке прогнозируем викторию хозяевам поля, ведь «гагарам» еще нужно удержаться в зоне плей-офф, а вот гости уже просто доигрывают регулярку.

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    «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Миннесота Юнайтед» удержится в зоне плей-офф
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