«Маккаби» Хайфа
Эта команда блестяще стартовала в чемпионате Израиле. 4 победы в 4 матчах — явный посыл в сторону чемпионской гонки.
Предыдущий свой поединок команда также выиграла. «Маккаби» Хайфа дома переиграл «Нес Зиону» (3:1).
Коэффициенты матча Маккаби Хф — ПСЖ
А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут не так весело. На выезде израильтяне уступили «Бенфике» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Маккаби» Хайфа предстоит обороняться. Наверняка хозяева постараются найти свои шансы в контратаках.
ПСЖ
Парижане не знают себе равных в Лиге 1. Там ПСЖ лидирует, набрав 19 очков в 7 матчах.
В минувшем туре чемпионата ПСЖ победил. Правда, победа над «Брестом» получилась лишь минимальной.
Причем атака команды действует традиционно результативно. В 7 матчах игроки ПСЖ наколотили 25 мячей.
В этом поединке ПСЖ наверняка постарается добыть вторую викторию в Лиге чемпионов. В первом туре Лионель Месси и компания переиграли «Ювентус» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 21.00.
«Маккаби» Хайфа наверняка постарается дай бой парижанам.
Атака ПСЖ
Блестящая атакующая линия гостей должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.02.