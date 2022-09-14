«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда блестяще стартовала в чемпионате Израиле. 4 победы в 4 матчах — явный посыл в сторону чемпионской гонки.

Предыдущий свой поединок команда также выиграла. «Маккаби» Хайфа дома переиграл «Нес Зиону» (3:1).

Коэффициенты матча Маккаби Хф — ПСЖ 1X2Новым игрокам 17.008.001.15Фрибет$40

А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут не так весело. На выезде израильтяне уступили «Бенфике» (2:0).

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«Маккаби» Хайфа предстоит обороняться. Наверняка хозяева постараются найти свои шансы в контратаках.

ПСЖ

Парижане не знают себе равных в Лиге 1. Там ПСЖ лидирует, набрав 19 очков в 7 матчах.

В минувшем туре чемпионата ПСЖ победил. Правда, победа над «Брестом» получилась лишь минимальной.

Причем атака команды действует традиционно результативно. В 7 матчах игроки ПСЖ наколотили 25 мячей.

В этом поединке ПСЖ наверняка постарается добыть вторую викторию в Лиге чемпионов. В первом туре Лионель Месси и компания переиграли «Ювентус» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 21.00.

«Маккаби» Хайфа наверняка постарается дай бой парижанам.

Атака ПСЖ смотрится очень солидно .

Блестящая атакующая линия гостей должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.02.