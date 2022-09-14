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    Парижане порезвятся в Хайфе

    «Маккаби» Хайфа — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 14 Сентября 2022 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда блестяще стартовала в чемпионате Израиле. 4 победы в 4 матчах — явный посыл в сторону чемпионской гонки.

    Предыдущий свой поединок команда также выиграла. «Маккаби» Хайфа дома переиграл «Нес Зиону» (3:1).

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — ПСЖ

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    А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут не так весело. На выезде израильтяне уступили «Бенфике» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Маккаби» Хайфа предстоит обороняться. Наверняка хозяева постараются найти свои шансы в контратаках.

    ПСЖ

    Парижане не знают себе равных в Лиге 1. Там ПСЖ лидирует, набрав 19 очков в 7 матчах.

    В минувшем туре чемпионата ПСЖ победил. Правда, победа над «Брестом» получилась лишь минимальной.

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    • Причем атака команды действует традиционно результативно. В 7 матчах игроки ПСЖ наколотили 25 мячей.

    В этом поединке ПСЖ наверняка постарается добыть вторую викторию в Лиге чемпионов. В первом туре Лионель Месси и компания переиграли «Ювентус» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 21.00.

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    «Маккаби» Хайфа наверняка постарается дай бой парижанам.

    Атака ПСЖ смотрится очень солидно.

    Блестящая атакующая линия гостей должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Маккаби» Хайфа — ПСЖ: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Парижане порезвятся в Хайфе
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