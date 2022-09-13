«Пари НН» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 15:00 мск. «Пари НН» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

В стартовом туре Кубка нижегородцы добились победы. Причем «Локомотив» был обыгран уверенно (2:0).

А вот в РПЛ «Пари НН» на текущий момент находится на 11 месте. Причем отрыв от опасной зоны выражен лишь двумя очками.

Минувший тур сложился для команды удачно. Дома нижегородцы по всем статьям переиграли «Факел» (3:1).

Все прогнозы на футбол

«Пари НН» наверняка максимально настроится на этот поединок. У команды есть все шансы укрепиться среди лидеров квартета.

«Химки»

Тренерская чехарда явно мешает химкинцам. Теперь поднимать команду доверили Спартаку Гогниеву.

Руководство клуба наверняка мечтает от атакующем футболе, который прививал Гогниев «Алании». Пока поучается не очень.

В дебютном матче наставника «Химки» уступили. На выезде команда Гогниева проиграла «Оренбургу» (3:1).

В этом поединке «Химки» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Нужно же прерывать более чем месячную серию без побед!

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Химок» — за 3.92.

«Пари НН» постарается воспользоваться преимуществом своего поля .

«Химки» не побеждает уже больше месяца.

«Пари НН» играет дома, к тому же соперник выглядит бледновато. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.74.