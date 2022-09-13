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    «Пари НН» и «Химки» начнут матч активно

    «Пари НН» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.74) на футбол, Кубок России, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Химки»
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    Резиуан Мирзов
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 15:00 мск. «Пари НН» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 13 Сентября 2022 года
    Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
    •  Нижний Новгород 15:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Пари НН»

    В стартовом туре Кубка нижегородцы добились победы. Причем «Локомотив» был обыгран уверенно (2:0).

    А вот в РПЛ «Пари НН» на текущий момент находится на 11 месте. Причем отрыв от опасной зоны выражен лишь двумя очками.

    Минувший тур сложился для команды удачно. Дома нижегородцы по всем статьям переиграли «Факел» (3:1).

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    «Пари НН» наверняка максимально настроится на этот поединок. У команды есть все шансы укрепиться среди лидеров квартета.

    «Химки»

    Тренерская чехарда явно мешает химкинцам. Теперь поднимать команду доверили Спартаку Гогниеву.

    Руководство клуба наверняка мечтает от атакующем футболе, который прививал Гогниев «Алании». Пока поучается не очень.

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    • В дебютном матче наставника «Химки» уступили. На выезде команда Гогниева проиграла «Оренбургу» (3:1).

    В этом поединке «Химки» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Нужно же прерывать более чем месячную серию без побед!

    Прогноз и ставка

    На победу «Пари НН» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Химок» — за 3.92.

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    «Пари НН» постарается воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Химки» не побеждает уже больше месяца.

    «Пари НН» играет дома, к тому же соперник выглядит бледновато. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.74.

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    «Пари НН» — «Химки»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Пари НН» и «Химки» начнут матч активно
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