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    Очередная коллизия «фармацевтов»?

    «Байер» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига чемпионов, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Атлетико»
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    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Байер» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 13 Сентября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Байер»

    «Фармацевты» в своем чемпионате стартовали просто ужасно. По итогам 6 туров команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

    Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Байер» на выезде подписал мировое соглашение с «Гертой» (2:2).

    Коэффициенты матча Байер — Атлетико

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    Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Флориан Вирц и Карим Бельараби.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Байер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

    «Атлетико»

    Мадридцы в Примере стартовали неплохо. Сейчас команда занимает 4 место в таблице, но лидеры оторвались недалеко.

    В минувшем туре чемпионата «Атлетико» победил. Дома «матрасники» снесли с газона «Сельту» (4:1).

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    • Причем атака команды действует не столь результативно. 9 мячей в 5 матчах — явно не самый серьезный показатель.

    В этом поединке «Атлетико» наверняка будет действовать с позиции силы. Тем паче, в стартовом туре Лиги чемпионов мадридцы уже переиграли «Порту» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Байера» — за 2.90.

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    «Байер» нынешний сезон проводит не лучшим образом.

    Мадридцы победили в двух своих последних матчах.

    «Матрасники» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.40.

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    «Байер» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «фармацевтов»?
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