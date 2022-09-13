«Байер» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Байер» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Фармацевты» в своем чемпионате стартовали просто ужасно. По итогам 6 туров команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Байер» на выезде подписал мировое соглашение с «Гертой» (2:2).

Коэффициенты матча Байер — Атлетико 1X2Новым игрокам 2.903.352.45Фрибет$40

Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Флориан Вирц и Карим Бельараби.

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«Байер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

«Атлетико»

Мадридцы в Примере стартовали неплохо. Сейчас команда занимает 4 место в таблице, но лидеры оторвались недалеко.

В минувшем туре чемпионата «Атлетико» победил. Дома «матрасники» снесли с газона «Сельту» (4:1).

Причем атака команды действует не столь результативно. 9 мячей в 5 матчах — явно не самый серьезный показатель.

В этом поединке «Атлетико» наверняка будет действовать с позиции силы. Тем паче, в стартовом туре Лиги чемпионов мадридцы уже переиграли «Порту» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Байера» — за 2.90.

«Байер» нынешний сезон проводит не лучшим образом.

Мадридцы победили в двух своих последних матчах .

«Матрасники» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.40.