«Байер»
«Фармацевты» в своем чемпионате стартовали просто ужасно. По итогам 6 туров команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице.
Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Байер» на выезде подписал мировое соглашение с «Гертой» (2:2).
Коэффициенты матча Байер — Атлетико
Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Флориан Вирц и Карим Бельараби.
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«Байер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.
«Атлетико»
Мадридцы в Примере стартовали неплохо. Сейчас команда занимает 4 место в таблице, но лидеры оторвались недалеко.
В минувшем туре чемпионата «Атлетико» победил. Дома «матрасники» снесли с газона «Сельту» (4:1).
Причем атака команды действует не столь результативно. 9 мячей в 5 матчах — явно не самый серьезный показатель.
В этом поединке «Атлетико» наверняка будет действовать с позиции силы. Тем паче, в стартовом туре Лиги чемпионов мадридцы уже переиграли «Порту» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Байера» — за 2.90.
«Байер» нынешний сезон проводит не лучшим образом.
Мадридцы
«Матрасники» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.40.