ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси» Томас ТухельПобедители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 15:14
    • Состоялся анонс Football Manager 2023. Игра заедет на все доступные платформы, включая PlayStation
  • 00:11
    • Гол Жиго принес «Марселю» победу над «Лиллем»
  • 23:40
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Сампдорию»
    Все новости спорта

    «Индепендьенте» снова победит

    «Сармиенто» — «Индепендьенте». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Аргентины, 12 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сармиенто» — «Индепендьенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулио Сезар Фальсьони
    «Сармиенто» сыграет на своем поле с «Индепендьенте» в рамках 19-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 23:00 мск. «Сармиенто» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 12 Сентября 2022 года
    Атлетико Сармьенто
  • Хунин
    •  Атлетико Сармьенто 23:00 Индепендьенте Индепендьенте
  • Аргентина. Примера
    •

    «Сармиенто»

    Эта команда находится на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В 18 матчах игроки «Сармиенто» забили лишь 18 мячей.

    В минувшем туре своего чемпионата команда не смогла разжиться баллами. На выезде она минимально уступила «Униону Санта-Фе».

    При этом «Сармиенто» еще имеет все шансы подняться поближе к экватору таблицы. Вот только со стабильностью команда не дружит.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    «Сармиенто» традиционно сложно противостоит «Индепендьенте». Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

    «Индепендьенте»

    В нынешнем чемпионате эта команда полностью проваливается. Штука ли, клуб с богатой историей осел на 22 строчке таблицы?!

    Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 18 матчах пропущено уже 22 гола.

  • Как трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля
  • Почему новые владельцы расстались с тренером?
  • 09/09/2022

    • В предыдущем туре «Индепендьенте» добыл три очка. Дома команда не оставила никаких шансов «Альдосиви» (3:0).

    Наверняка и в этом матче гости будут активно атаковать. Да и вообще, пора бы подниматься из подвала турнирной таблицы!

    Прогноз и ставка

    На победу «Индепендьенте» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу «Сармиенто» — за 2.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Сармиенто» слабовато выглядит в атаке.

    «Индепендьенте» в последнем матче проявил свои лучшие качества.

    «Индепендьенте» по игре смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Индепендьенте» с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Уокер — Куцелаба
  • Бокс
  • Сегодня в 05:15
    •  1.53
  • Прогноз на матч Алдана — Чиассон
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  3.33
  • Прогноз на матч Джинлианг — Фергюсон
  • Бокс
  • Сегодня в 06:40
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Сегодня в 07:05
    •  2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Велес — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сармиенто» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Индепендьенте» снова победит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры