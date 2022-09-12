«Сармиенто» сыграет на своем поле с «Индепендьенте» в рамках 19-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 23:00 мск. «Сармиенто» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сармиенто»

Эта команда находится на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В 18 матчах игроки «Сармиенто» забили лишь 18 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата команда не смогла разжиться баллами. На выезде она минимально уступила «Униону Санта-Фе».

При этом «Сармиенто» еще имеет все шансы подняться поближе к экватору таблицы. Вот только со стабильностью команда не дружит.

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«Сармиенто» традиционно сложно противостоит «Индепендьенте». Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

«Индепендьенте»

В нынешнем чемпионате эта команда полностью проваливается. Штука ли, клуб с богатой историей осел на 22 строчке таблицы?!

Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 18 матчах пропущено уже 22 гола.

В предыдущем туре «Индепендьенте» добыл три очка. Дома команда не оставила никаких шансов «Альдосиви» (3:0).

Наверняка и в этом матче гости будут активно атаковать. Да и вообще, пора бы подниматься из подвала турнирной таблицы!

Прогноз и ставка

На победу «Индепендьенте» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу «Сармиенто» — за 2.85.

«Сармиенто» слабовато выглядит в атаке.

«Индепендьенте» в последнем матче проявил свои лучшие качества .

«Индепендьенте» по игре смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Индепендьенте» с коэффициентом 2.60.