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    «Гранада» едет за победой!

    «Эйбар» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Сегунда, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Гранада»
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    Мюрто Узуни
    «Эйбар» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 22:00 мск. «Эйбар» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Сентября 2022 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Эйбар»

    «Эйбар» намеревается вернуться в элиту испанского футбола. Правда, по итогам стартовых 4 туров команда лишь восьмая в таблице.

    В четырех матчах команда набрала всего 7 очков. При этом забив 6 раз, «Эйбар» пропустил в свои ворота 5 мячей.

    Коэффициенты матча Эйбар — Гранада

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    Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. На выезде «Эйбар» уступил «Леганесу» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Эйбар» традиционно успешно противостоит «Гранаде». Из пяти последних очных встреч добыто четыре победы при одной коллизии.

    «Гранада»

    «Гранада» начала чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 9 очков и занимает 3 место в турнирной таблице Сегунды.

    При этом игроки «Гранады» забили уже 7 мячей. В свои же ворота команда пропустила лишь однажды.

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    • В минувшем туре «Гранада» потерпела первое поражение в сезоне. На выезде команда минимально уступила «Андорре».

    Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. И баланс встреч с «Эйбаром» нужно поправить, и вернуться в дуэт лидеров не помешает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эйбара» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу «Гранады» — за 2.90.

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    «Эйбар» традиционно удачно играет с «Гранадой».

    Гости наверняка будут активно атаковать.

    Гости увереннее смотрятся в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.90.

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    «Эйбар» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Гранада» едет за победой!
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