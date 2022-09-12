«Эйбар»
«Эйбар» намеревается вернуться в элиту испанского футбола. Правда, по итогам стартовых 4 туров команда лишь восьмая в таблице.
В четырех матчах команда набрала всего 7 очков. При этом забив 6 раз, «Эйбар» пропустил в свои ворота 5 мячей.
Коэффициенты матча Эйбар — Гранада
Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. На выезде «Эйбар» уступил «Леганесу» (2:1).
«Эйбар» традиционно успешно противостоит «Гранаде». Из пяти последних очных встреч добыто четыре победы при одной коллизии.
«Гранада»
«Гранада» начала чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 9 очков и занимает 3 место в турнирной таблице Сегунды.
При этом игроки «Гранады» забили уже 7 мячей. В свои же ворота команда пропустила лишь однажды.
В минувшем туре «Гранада» потерпела первое поражение в сезоне. На выезде команда минимально уступила «Андорре».
Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. И баланс встреч с «Эйбаром» нужно поправить, и вернуться в дуэт лидеров не помешает.
Прогноз и ставка
На победу «Эйбара» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу «Гранады» — за 2.90.
«Эйбар» традиционно удачно играет с «Гранадой».
Гости
Гости увереннее смотрятся в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.90.