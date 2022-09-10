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    «ПСЖ» в первом тайме покажет кто будет победителем матча

    «ПСЖ» — «Брест». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Брест»
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    Килиан Мбаппе
    «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Бреста» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 10 сентября, начало — 18:00 (мск). «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Сентября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «ПСЖ»

    Действующий чемпион Франции не сдает позиций и в данный момент занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 16 очков после 6-ти сыгранных матчей. Команда забила больше всех в ворота соперников 24 гола, а в свои пропустила — 4.

    В новом сезоне «ПСЖ» потерял очки лишь в одном матче против «Монако» с которым обменявшись голами команды так и не определили сильнейшего завершив поединок ничьей со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Брест

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    А в последних турах чемпионата Франции парижане провели два выездных матча в которых смогли разгромить таких соперников как «Тулуза» и «Нант» завершив оба поединка с одинаковым счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    А 6-го сентября «ПСЖ» встречался с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов и парижане смогли вырвать победу у итальянцев переиграв их на своем поле со счетом 2:1 и тем самым продлили свою серию без поражений, которая длится уже 22 матча подряд во всех турнирах.

    «Брест»

    «Пираты» являются одними из аутсайдеров Лиги 1 и в данный момент занимают 17-е место в турнирной таблице набрав всего 5 очков после 6-ти сыгранных матчей. Эта команда забила соперникам 8 голов, а пропустила больше всех — 16.

    «Брест» в новом сезоне лишь один раз смог одержать победу, еще в третьем туре, переиграв на выезде «Анже», который почти весь матч провел в меньшинстве. Этот поединок заершился победой «пиратов» со счетом 1:3.

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    • После этого «Брест» был разгромлен «Монпелье», который в гостях смог забить семь безответных мячей. А в следующем матче «пираты» так же проиграли только теперь «Ренну», который обыграл их со счетом 3:1.

    А в последнем туре чемпионата Франции «Брест» на своем поле встречался с «Страсбургом» и обменявшись голами команды не смогли определить сильнейшего разойдясь ничьей со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.07, ничью букмекеры предлагают взять за 15.00, а победу «Бреста» — за 33.00.

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    Прогноз - «ПСЖ» конечно же выиграет в этом матче, так как парижанам нужно увеличивать отрыв от «Марселя» и терять очки с таким слабым оппонентом как «Брест» они точно не будут. И еще в первом тайме хозяева этого матча покажут кто будет победителем это встречи.

    Ставка - Победа «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1.5) за 2.26.

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    «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» в первом тайме покажет кто будет победителем матча
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