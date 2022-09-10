АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Арисом» в рамках 3-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АПОЭЛ

Эта команда в двух стартовых турах набрала 4 очка. Причем пропустил АПОЭЛ лишь один мяч.

В минувшем туре команда как раз добыла первую победу. На выезде был повержен «Анортосис» (0:2).

Наверняка в этой встрече хозяева будут активно идти в атаку. Пора бы АПОЭЛу возвращаться на привычные лидирующие позиции.

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АПОЭЛ традиционно успешно противостоит «Арису». Из пяти последних матчей команда выиграла трижды.

«Арис»

Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Арис» добыл максимум очков в двух турах.

Причем новый клуб Александра Кокорина силен мощной атакой. В двух матчах забито уже 7 мячей.

В предыдущем туре «Арис» был великолепен. К слову, Кокорин принял участие в победе над «Олимпиакосом Никосия» (5:0).

В этом поединке «Арис» наверняка будет сосредоточен на результате. Тем более, мотивация добыть очки в матче с неудобным соперником огромная.

Прогноз и ставка

На победу АПОЭЛа в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Ариса» — за 4.10.

АПОЭЛ наверняка будет действовать первым номером .

«Арис» постарается продолжить набирать очки.

Обе команды имеют в своих составах неплохих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.