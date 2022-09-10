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    Где Кокорин, там и голы?!

    АПОЭЛ — «Арис». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Кипра, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на АПОЭЛ — «Арис»
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    Кингсли Сарфо
    АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Арисом» в рамках 3-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АПОЭЛ

    Эта команда в двух стартовых турах набрала 4 очка. Причем пропустил АПОЭЛ лишь один мяч.

    В минувшем туре команда как раз добыла первую победу. На выезде был повержен «Анортосис» (0:2).

    Наверняка в этой встрече хозяева будут активно идти в атаку. Пора бы АПОЭЛу возвращаться на привычные лидирующие позиции.

    Все прогнозы на футбол

    АПОЭЛ традиционно успешно противостоит «Арису». Из пяти последних матчей команда выиграла трижды.

    «Арис»

    Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Арис» добыл максимум очков в двух турах.

    Причем новый клуб Александра Кокорина силен мощной атакой. В двух матчах забито уже 7 мячей.

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    • В предыдущем туре «Арис» был великолепен. К слову, Кокорин принял участие в победе над «Олимпиакосом Никосия» (5:0).

    В этом поединке «Арис» наверняка будет сосредоточен на результате. Тем более, мотивация добыть очки в матче с неудобным соперником огромная.

    Прогноз и ставка

    На победу АПОЭЛа в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Ариса» — за 4.10.

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    АПОЭЛ наверняка будет действовать первым номером.

    «Арис» постарается продолжить набирать очки.

    Обе команды имеют в своих составах неплохих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.

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    АПОЭЛ — «Арис»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Где Кокорин, там и голы?!
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