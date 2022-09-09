«Вердер»
«Вердер» после годичного перерыва смог вернуться в элиту немецкого футбола. Во втором дивизионе команда финишировала на второй позиции и получила прямой билет в первую Бундеслигу.
Предсезонные спарринги «музыканты» провели не лучшим образом, выиграв всего лишь один матч из четырех. Первый же официальный поединок сезона они выиграли, одолев в Кубке страны коллектив из региональной лиги.
Коэффициенты матча Вердер — Аугсбург
В новом же чемпионате клуб «Вердер» выступает в целом неплохо, набрав в пяти играх восемь баллов и идет в середине турнирной таблицы. Стартовал он с двух мировых подряд.
Календарь и таблица Бундеслиги
После этого «Вердер» раз уступил и добыл две викторию. Одну из них в прошлом туре в гостях над «Бохумом» 2:0. Отметим, что у команды всего одна виктория на своем поле в шести минувших играх первенства.
«Аугсбург»
«Аугсбург» в минувшем розыгрыше первой Бундеслиги вел борьбу за сохранение прописки и удачно справился с ней, финишировав на 14 позиции в пяти очках от опасной зоны.
При подготовке к новому первенстве «фуггеры» выиграли лишь один товарняк из пяти, да и тот над откровенно слабым соперником. Первый же официальный поединок сезона они выиграли, разгромив в Кубке клуб региональной лиги.
А вот в чемпионате команда выступает слабо, выиграв одну игру из пяти при четырех фиаско. Причем одолеть удалось в гостях крепкий «Байер» 2:1. К данному же матчу она подходит с серией из трех фиаско подряд.
В минувшем туре «Аугсбург» на своей территории проиграл берлинской «Герте» со счетом 0:2. В выездных встречах он за последние шесть игр проиграл четыре из них и дважды выиграл.
В сезоне 2020/21 в рамках первой Бундеслиги данные коллективы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 1.70.
На викторию «Аугсбурга» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.36.
«Вердер» смотрится убедительнее и играет дома. Так что ставим на победу хозяев с небольшой форой.