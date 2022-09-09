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    «Музыканты» пополнят свою копилку тремя очками

    «Вердер» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Аугсбург»
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    «Вердер»
    В пятницу, 9 сентября, в Бремене на «Везерштадион» в 6-м туре первой Бундеслиги «Вердер» сыграет против «Аугсбурга». Начало встречи запланировано на 21:30 по мск. «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Сентября 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Вердер»

    «Вердер» после годичного перерыва смог вернуться в элиту немецкого футбола. Во втором дивизионе команда финишировала на второй позиции и получила прямой билет в первую Бундеслигу.

    Предсезонные спарринги «музыканты» провели не лучшим образом, выиграв всего лишь один матч из четырех. Первый же официальный поединок сезона они выиграли, одолев в Кубке страны коллектив из региональной лиги.

    Коэффициенты матча Вердер — Аугсбург

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    В новом же чемпионате клуб «Вердер» выступает в целом неплохо, набрав в пяти играх восемь баллов и идет в середине турнирной таблицы. Стартовал он с двух мировых подряд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этого «Вердер» раз уступил и добыл две викторию. Одну из них в прошлом туре в гостях над «Бохумом» 2:0. Отметим, что у команды всего одна виктория на своем поле в шести минувших играх первенства.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в минувшем розыгрыше первой Бундеслиги вел борьбу за сохранение прописки и удачно справился с ней, финишировав на 14 позиции в пяти очках от опасной зоны.

    При подготовке к новому первенстве «фуггеры» выиграли лишь один товарняк из пяти, да и тот над откровенно слабым соперником. Первый же официальный поединок сезона они выиграли, разгромив в Кубке клуб региональной лиги.

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    • А вот в чемпионате команда выступает слабо, выиграв одну игру из пяти при четырех фиаско. Причем одолеть удалось в гостях крепкий «Байер» 2:1. К данному же матчу она подходит с серией из трех фиаско подряд.

    В минувшем туре «Аугсбург» на своей территории проиграл берлинской «Герте» со счетом 0:2. В выездных встречах он за последние шесть игр проиграл четыре из них и дважды выиграл.

    В сезоне 2020/21 в рамках первой Бундеслиги данные коллективы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.36.

    «Вердер» смотрится убедительнее и играет дома. Так что ставим на победу хозяев с небольшой форой.

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    «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Музыканты» пополнят свою копилку тремя очками
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