«Вильярреал»
Седьмой клуб чемпионата Испании. Футбольная ассоциация этой страны на 2-м месте в рейтинге УЕФА.
«Вильярреал» выступает в этом евросезоне в Лиге конференций. В 4-м квалификационном раунде клуб Примеры уничтожил обладателя Кубка Хорватии — «Хайдук».
Коэффициенты матча Вильярреал — Лех П
Первый матч прошёл дома и завершился уверенной победой испанцев со счётом 4:2. Ответная игра в гостях также осталась за «Вильярреалом» (2:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
В испанской Ла Лиге «Вильярреал» идёт в группе лидеров вместе с «Барселоной» и «Реалом». В 4-м туре «жёлтая подводная лодка» разгромила «Эльче» (4:0).
«Лех»
Чемпион Польши выходом в групповой этап Лиги конференций — спас этот евросезон. Ещё в самом начале отбора «Лех» провалил квалификацию Лиги чемпионов.
Польская команда вылетела из главного клубного турнира Европы на самой ранней стадии. В 1-м раунде «Лех» потерпел неудачу в противостоянии с чемпионом Азербайджана — «Карабахом» (2:5).
Клубу пришлось перебраться в Лигу конференций. Следующие три раунда футболисты «Леха» могут занести себе в плюс. Поляки обыграли «Динамо» Батуми (6:1), исландский «Викингур» (4:2) и «Дюделанж» из Люксембурга (3:1).
В чемпионате Польши «Лех» идет в средней части турнирной таблицы — на 8-м месте. В 8-м туре регулярного первенства действующий чемпион обыграл «Видзев» (2:0) и набрал 10 очков.
Прогноз и ставка
В этом матче фаворит пары — испанский клуб. Победа «Вильярреала» оценивается в 1.27, ничью бумекеры предлагают взять за 5.70, а на «Леха» можно поставить — за 9.70.
«Вильярреал», конечно должен брать свои 3 очка в этом противостоянии. В противном случае — болельщики могут не понять. При всём уважении к «Леху», польский клуб не дотягивает до уровня испанцев.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 2.5 с коэффициентом 2.05.