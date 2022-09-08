ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Челси»Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни Павел Карнаухов рядом с трофеемЦСКА с Кубком Открытия, вялый старт «Ак Барса», андердоги не хуже фаворитов. Чем запомнилась первая неделя в КХЛ?
    Все новости спорта

    «Вильярреал» не оставит шансов польскому визави?

    «Вильярреал» — «Лех». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет С, 8 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Лех»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал» — «Эльче». 4-й тур чемпионата Испании
    В четверг, 8 сентября испанский «Вильярреал» на своём поле сыграет с польским «Лехом». Матч 1-го тура в квартете С начнётся в 19:45 (мск). «Вильярреал» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа C 08 Сентября 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 19:45 Лех П Лех П
  • Познань
    •

    «Вильярреал»

    Седьмой клуб чемпионата Испании. Футбольная ассоциация этой страны на 2-м месте в рейтинге УЕФА.

    «Вильярреал» выступает в этом евросезоне в Лиге конференций. В 4-м квалификационном раунде клуб Примеры уничтожил обладателя Кубка Хорватии — «Хайдук».

    Коэффициенты матча Вильярреал — Лех П

    1X2Новым игрокам
  • 1.256.3011.50Фрибет$40
    •

    Первый матч прошёл дома и завершился уверенной победой испанцев со счётом 4:2. Ответная игра в гостях также осталась за «Вильярреалом» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В испанской Ла Лиге «Вильярреал» идёт в группе лидеров вместе с «Барселоной» и «Реалом». В 4-м туре «жёлтая подводная лодка» разгромила «Эльче» (4:0).

    «Лех»

    Чемпион Польши выходом в групповой этап Лиги конференций — спас этот евросезон. Ещё в самом начале отбора «Лех» провалил квалификацию Лиги чемпионов.

    Польская команда вылетела из главного клубного турнира Европы на самой ранней стадии. В 1-м раунде «Лех» потерпел неудачу в противостоянии с чемпионом Азербайджана — «Карабахом» (2:5).

  • Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • Неймар, Эрлинг Холанд и еще восемь игроков, за которыми будет пристально следить вся Европа
  • 29/07/2022

    • Клубу пришлось перебраться в Лигу конференций. Следующие три раунда футболисты «Леха» могут занести себе в плюс. Поляки обыграли «Динамо» Батуми (6:1), исландский «Викингур» (4:2) и «Дюделанж» из Люксембурга (3:1).

    В чемпионате Польши «Лех» идет в средней части турнирной таблицы — на 8-м месте. В 8-м туре регулярного первенства действующий чемпион обыграл «Видзев» (2:0) и набрал 10 очков.

    Прогноз и ставка

    В этом матче фаворит пары — испанский клуб. Победа «Вильярреала» оценивается в 1.27, ничью бумекеры предлагают взять за 5.70, а на «Леха» можно поставить — за 9.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Вильярреал», конечно должен брать свои 3 очка в этом противостоянии. В противном случае — болельщики могут не понять. При всём уважении к «Леху», польский клуб не дотягивает до уровня испанцев.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Гауфф — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Паневежис — Ритеряй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вильярреал» — «Лех»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» не оставит шансов польскому визави?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры