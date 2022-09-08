В четверг, 8 сентября испанский «Вильярреал» на своём поле сыграет с польским «Лехом». Матч 1-го тура в квартете С начнётся в 19:45 (мск). «Вильярреал» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Седьмой клуб чемпионата Испании. Футбольная ассоциация этой страны на 2-м месте в рейтинге УЕФА.

«Вильярреал» выступает в этом евросезоне в Лиге конференций. В 4-м квалификационном раунде клуб Примеры уничтожил обладателя Кубка Хорватии — «Хайдук».

Коэффициенты матча Вильярреал — Лех П 1X2Новым игрокам 1.256.3011.50Фрибет$40

Первый матч прошёл дома и завершился уверенной победой испанцев со счётом 4:2. Ответная игра в гостях также осталась за «Вильярреалом» (2:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В испанской Ла Лиге «Вильярреал» идёт в группе лидеров вместе с «Барселоной» и «Реалом». В 4-м туре «жёлтая подводная лодка» разгромила «Эльче» (4:0).

«Лех»

Чемпион Польши выходом в групповой этап Лиги конференций — спас этот евросезон. Ещё в самом начале отбора «Лех» провалил квалификацию Лиги чемпионов.

Польская команда вылетела из главного клубного турнира Европы на самой ранней стадии. В 1-м раунде «Лех» потерпел неудачу в противостоянии с чемпионом Азербайджана — «Карабахом» (2:5).

Клубу пришлось перебраться в Лигу конференций. Следующие три раунда футболисты «Леха» могут занести себе в плюс. Поляки обыграли «Динамо» Батуми (6:1), исландский «Викингур» (4:2) и «Дюделанж» из Люксембурга (3:1).

В чемпионате Польши «Лех» идет в средней части турнирной таблицы — на 8-м месте. В 8-м туре регулярного первенства действующий чемпион обыграл «Видзев» (2:0) и набрал 10 очков.

Прогноз и ставка

В этом матче фаворит пары — испанский клуб. Победа «Вильярреала» оценивается в 1.27, ничью бумекеры предлагают взять за 5.70, а на «Леха» можно поставить — за 9.70.

«Вильярреал», конечно должен брать свои 3 очка в этом противостоянии. В противном случае — болельщики могут не понять. При всём уважении к «Леху», польский клуб не дотягивает до уровня испанцев.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 2.5 с коэффициентом 2.05.