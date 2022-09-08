«Слован»
«Слован» — чемпион Словакии, как и все победители своих футбольных национальных ассоциаций, стартовал в квалификации Лиги чемпионов.
В начале европохода клуб из Братиславы одержал победу над «Динамо» Батуми, но потом проиграл чемпиону Венгрии — «Ференцварошу».
«Слован» получил право сыграть в Лиге Европы. В 3-м этапе отбора словацкий клуб уступил чемпиону Греции «Олимпиакосу» — в серии пенальти 3:4.
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Потом была трудная победа над боснийским «Зриньски». Путевку в основную сетку разыграли в серии послематчевых пенальти. 6:5 — победа в пользу «Слована».
В чемпионате Словакии прошли матчи 9-го тура. «Слован» — лидер чемпионской гонки — в ативе команды 22 очка. От ближайших преследователей преимущество составляет 5 очков.
«Жальгирис»
Чемпион Литвы продолжает поддерживать форму. «Жальгирис» на внутренней арене по-прежнему в лидерах лиги.
«Жальгирис» имеет в активе 54 очка. Литовский клуб уверенно движется к очередному титулу.
Свой европоход «Жальгирис» начал в Лиге чемпионов и дошёл до 3-го отборочного раунда. По пути чемпион Литвы обыграл «Балкани» (Косово) и «Мальмё» (3:0).
Потом было поражение от «Будё-Глимт» (1:6) в 3-й стадии квалификации Лиги чемпионов. Затем «Жальгирис» не смог пробиться в основную сетку Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф болгарскому «Лудогорцу» (3:4 — поражение в дополнительное время).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче совсем не верят в чемпиона Литвы. Коэффициенты в пользу чемпиона Словакии. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью оценивают в 3.80, а победу «Жальгириса» предлагают взять — за 4.68.
Прогноз — «Жальгирис» может удивить соперника. Команда если поймает кураж, то может смести соперника.
Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 2.11.