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    Увезёт ли «Жальгирис» очки из Братиславы?

    «Слован» — «Жальгирис». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет H, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Жальгирис»
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    «Жальгирис» — участник группового этапа Лиги конференций
    В четверг, 8 сентября «Слован» дома сыграет против литовского клуба «Жальгирис». Группа H. Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Слован» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 08 Сентября 2022 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 22:00 Жальгирис Жальгирис
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Слован»

    «Слован» — чемпион Словакии, как и все победители своих футбольных национальных ассоциаций, стартовал в квалификации Лиги чемпионов.

    В начале европохода клуб из Братиславы одержал победу над «Динамо» Батуми, но потом проиграл чемпиону Венгрии — «Ференцварошу».

    «Слован» получил право сыграть в Лиге Европы. В 3-м этапе отбора словацкий клуб уступил чемпиону Греции «Олимпиакосу» — в серии пенальти 3:4.

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    Потом была трудная победа над боснийским «Зриньски». Путевку в основную сетку разыграли в серии послематчевых пенальти. 6:5 — победа в пользу «Слована».

    В чемпионате Словакии прошли матчи 9-го тура. «Слован» — лидер чемпионской гонки — в ативе команды 22 очка. От ближайших преследователей преимущество составляет 5 очков.

    «Жальгирис»

    Чемпион Литвы продолжает поддерживать форму. «Жальгирис» на внутренней арене по-прежнему в лидерах лиги.

    «Жальгирис» имеет в активе 54 очка. Литовский клуб уверенно движется к очередному титулу.

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    • Свой европоход «Жальгирис» начал в Лиге чемпионов и дошёл до 3-го отборочного раунда. По пути чемпион Литвы обыграл «Балкани» (Косово) и «Мальмё» (3:0).

    Потом было поражение от «Будё-Глимт» (1:6) в 3-й стадии квалификации Лиги чемпионов. Затем «Жальгирис» не смог пробиться в основную сетку Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф болгарскому «Лудогорцу» (3:4 — поражение в дополнительное время).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче совсем не верят в чемпиона Литвы. Коэффициенты в пользу чемпиона Словакии. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью оценивают в 3.80, а победу «Жальгириса» предлагают взять — за 4.68.

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    Прогноз — «Жальгирис» может удивить соперника. Команда если поймает кураж, то может смести соперника.

    Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 2.11.

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    «Слован» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Увезёт ли «Жальгирис» очки из Братиславы?
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