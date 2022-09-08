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    Добьётся ли успеха «Партизан» на выезде?

    «Словацко» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет D, 8 сентября 2022 года

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    «Партизан» — «Хамрун Спартанс». Квалификация Лиги конференций
    Клуб из Чехии «Словацко» на своём поле примет сербский «Партизан» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч группы D пройдёт в четверг, 8 сентября. Начало в 19:45 (мск). «Словацко» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 08 Сентября 2022 года
    Словацко
  • Чехия. Высшая лига
    •  Словацко 19:45 Партизан Партизан
  • Белград
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    «Словацко»

    «Словацко» — обладатель Кубка Чехии. Еврокубковый сезон 2022/2023 начинал в Лиге Европы. В 3-м отборочном раунде команда пересеклась с турецким «Фенербахче».

    Шансы на выход в следующий раунд сошли на нет уже в первом матче противостояния. Матч в Турции «Словацко» провалил (0:3). В домашней игре удалось лишь сыграть в результативную ничью (1:1). Однако этого не хватило чешскому клубу для продвижения дальше по турнирной сетке Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Словацко — Партизан

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    В качестве бонуса «Словацко» получило право сыграть в заключительном отборочном раунде Лиги конференций. В 4-м раунде обладатель Кубка Чехии переиграл АИК из Швеции (3:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Чехии «Словацко» идёт на 8-м месте. Команда — крепкий середнячок высшей лиги внутреннего первенства. В 7-м туре «Словацко» разошлось миром с пражской «Славией» (1:1).

    «Партизан»

    «Партизан» — вице-чемпион Сербии. Также как и чешский клуб, начинал еврокампанию в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Не вышло.

    Путь в следующий этап соревнований преградил клуб АЕК Ларнака. Хотя шансы у «Партизана» были и неплохие (2:2- ничья дома, 1:2 — поражение в гостях).

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    • Дальше — участие в Лиге конференций. 4-й отборочный раунд — он же заключительный. Серебряный призёр Сербии побеждает мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» (4:1 — победа дома и 3:3 — ничья в гостях).

    В чемпионате Сербии «гробари» неудачно идут. В турнирной таблице «Партизан» занимает 7 место с 15 очками. От лидера чемпионской гонки «Црвены Звезды» отставание составляет 5 очков.

    В 10-м туре сербского первенства «Партизан» в гостях разгромил команду «Колубара» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой паре команд не видят фаворита. Коэффициенты примерно равны. Победу «Словацко» оценивают в 2.66, а успех «Партизана» — в 2.48, тогда как на ничью можно поставить — за 3.44.

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    «Партизан» — более именитый клуб, чем «Словацко». Да и опыта в международных играх больше. Вице-чемпион, наверняка одержит победу в выездной встрече.

    Наши прогноз и ставка — победа «Партизана» с коэффициентом 2.48.

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    «Словацко» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Добьётся ли успеха «Партизан» на выезде?
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