ПСВ
ПСВ до последнего боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге оказался в Лиге Европы.
В решающем раунде квалификации команда Руда ван Нистелроя уступила «Рейнджерс». Хотя после первой игры в Глазго, завершившейся вничью 2:2, у ПСВ, как тогда казалось, были довольно неплохие шансы на успех.
Но в итоге ПСВ совершенно не удался домашний матч — шотландцы выиграли в Эйндховене со счетом 1:0.
К слову, в третьем раунде ПСВ выиграл по сумме двух матчей у «Монако», забив решающий гол в овертайме ответной встречи.
В Эредивизи ПСВ в первых пяти турах набрал 12 очков. А перед этим команда ван Нистелроя разбила «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов — 5:3.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» тоже стремился в Лигу чемпионов, и был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе главного турнира Европы.
В заключительном раунде квалификации чемпион Норвегии уступил загребскому «Динамо».
В ответном матче все решилось в овертайме, «Буде-Глимт» не дотерпел до серии пенальти буквально пять минут.
Календарь и таблица Лиги Европы
В текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает второе место, отставая от «Мольде» уже на десять очков. Судя по всему, команда российского голкипера Никиты Хайкина устала, играя по два матча в неделю.
Прогноз и ставка
На ПСВ в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Буде-Глимт» — за 7.70.
Норвежцы умеют удивлять, достаточно вспомнить прошлый сезон, когда они сокрушили на своем поле «Рому» со счетом 6:2. И это далеко не единственный пример.
И все-таки есть подозрение, что ПСВ задавит «Буде-Глимт» на своем поле. Норвежский чемпион действительно устал после двух невероятно насыщенных месяцев.
Ставка — победа ПСВ + тотал матча больше 2,5 за 1.87.