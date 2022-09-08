ПСВ Эйндховен сыграет на своем поле против норвежского «Буде-Глимт» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:45 мск. ПСВ Эйндховен — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ до последнего боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге оказался в Лиге Европы.

В решающем раунде квалификации команда Руда ван Нистелроя уступила «Рейнджерс». Хотя после первой игры в Глазго, завершившейся вничью 2:2, у ПСВ, как тогда казалось, были довольно неплохие шансы на успех.

Но в итоге ПСВ совершенно не удался домашний матч — шотландцы выиграли в Эйндховене со счетом 1:0.

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К слову, в третьем раунде ПСВ выиграл по сумме двух матчей у «Монако», забив решающий гол в овертайме ответной встречи.

В Эредивизи ПСВ в первых пяти турах набрал 12 очков. А перед этим команда ван Нистелроя разбила «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов — 5:3.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» тоже стремился в Лигу чемпионов, и был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе главного турнира Европы.

В заключительном раунде квалификации чемпион Норвегии уступил загребскому «Динамо».

В ответном матче все решилось в овертайме, «Буде-Глимт» не дотерпел до серии пенальти буквально пять минут.

Календарь и таблица Лиги Европы

В текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает второе место, отставая от «Мольде» уже на десять очков. Судя по всему, команда российского голкипера Никиты Хайкина устала, играя по два матча в неделю.

Прогноз и ставка

На ПСВ в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Буде-Глимт» — за 7.70.

Норвежцы умеют удивлять, достаточно вспомнить прошлый сезон, когда они сокрушили на своем поле «Рому» со счетом 6:2. И это далеко не единственный пример.

И все-таки есть подозрение, что ПСВ задавит «Буде-Глимт» на своем поле. Норвежский чемпион действительно устал после двух невероятно насыщенных месяцев.

Ставка — победа ПСВ + тотал матча больше 2,5 за 1.87.