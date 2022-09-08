«Фиорентина» сыграет при родных болельщиках против РФШ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Битва за лидерство в квартете пройдёт 8 сентября и начнётся в 19:45 (мск). «Фиорентина» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» евросезон 2022/2023 начали в отборочной кампании Лиги конференций. А именно с раунда плей-офф.

Первые 3 стадии квалификации прошли мимо «Фиорентины» благодаря высокой позиции, занимаемой итальянским чемпионатом в рейтинге УЕФА.

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В 4-й стадии квалификации «фиолетовые» прошли барьер в лице 4-го клуба голландской Эредивизи. «Фиорентина» нанесла поражение «Твенте» с общим счётом 2:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

В итальянской серии А «фиалки» знатно растеряли очки. В 5 турах команда одержала всего 1 победу, 3 матча завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

В 5-м игровом дне «Фиорентина» разошлась миром с «Ювентусом» (1:1).

РФШ

Чемпион Латвии прошёл всю стадию отбора, чтобы оказаться в основной сетке одного из турнира Европы.

А начинала «Рижская футбольная школа» с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде чемпиону Латвии противостоял чемпион Финляндии — ХИК. Эту битву футболисты РФШ проиграл лишь в серии пенальти. (2:2 — в основное и дополнительное время двух матчей, 4:5 — поражение РФШ в серии пенальти).

Таким образом из Лиги чемпионов команда перебралась в Лигу конференций. А именно в 3-й раунд. Здесь РФШ уже начал забирать своё. Так на своём поле игроки латвийского клуба обыграли мальтийский «Хиберниан» (1:1 — дома и 3:1 — в гостях).

Потом был обыгран «Линфилд» из Северной Ирландии (2:2 — дома, 1:1 — в гостях, и 4:2 — победа РФШ по пенальти). Итог — путёвка в групповой этап Лиги конференций.

Параллельно РФШ играет в чемпионате Латвии. В 27-м туре действующий чемпион страны сыграл вничью с одним из главных конкурентов — «Ригой» (1:1).

В регулярном первенстве футболисты РФШ занимают 3 место. От «Риги» отставание составило 3 очка, а от лидера чемпионской гонки ФК «Валмиера» — сократилось до 7 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в фаворите этого матча не сомневаются. Они отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» дают оценку за 1.20, ничью предлагают в 7.80, а победу РФШ можно выбрать — за 18.00.

Прогноз — команды из разных планет. «Фиорентина» явный фаворит пары. РФШ может добиться успеха, если нейтрализует атаку итальянцев и сама не будет отсиживаться в обороне. Можно ожидать яркого футбола с большим количество забитых голов.

Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68.