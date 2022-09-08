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    «Фиорентина» отправит в нокаут чемпиона Латвии?

    «Фиорентина» — РФШ. Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет А, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — РФШ
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    «Фиорентина» сыграет при родных болельщиках против РФШ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Битва за лидерство в квартете пройдёт 8 сентября и начнётся в 19:45 (мск). «Фиорентина» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 08 Сентября 2022 года
    Фиорентина
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    •  Фиорентина 19:45 РФШ РФШ
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» евросезон 2022/2023 начали в отборочной кампании Лиги конференций. А именно с раунда плей-офф.

    Первые 3 стадии квалификации прошли мимо «Фиорентины» благодаря высокой позиции, занимаемой итальянским чемпионатом в рейтинге УЕФА.

    Коэффициенты матча Фиорентина — РФШ

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    В 4-й стадии квалификации «фиолетовые» прошли барьер в лице 4-го клуба голландской Эредивизи. «Фиорентина» нанесла поражение «Твенте» с общим счётом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В итальянской серии А «фиалки» знатно растеряли очки. В 5 турах команда одержала всего 1 победу, 3 матча завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

    В 5-м игровом дне «Фиорентина» разошлась миром с «Ювентусом» (1:1).

    РФШ

    Чемпион Латвии прошёл всю стадию отбора, чтобы оказаться в основной сетке одного из турнира Европы.

    А начинала «Рижская футбольная школа» с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде чемпиону Латвии противостоял чемпион Финляндии — ХИК. Эту битву футболисты РФШ проиграл лишь в серии пенальти. (2:2 — в основное и дополнительное время двух матчей, 4:5 — поражение РФШ в серии пенальти).

    Таким образом из Лиги чемпионов команда перебралась в Лигу конференций. А именно в 3-й раунд. Здесь РФШ уже начал забирать своё. Так на своём поле игроки латвийского клуба обыграли мальтийский «Хиберниан» (1:1 — дома и 3:1 — в гостях).

    Потом был обыгран «Линфилд» из Северной Ирландии (2:2 — дома, 1:1 — в гостях, и 4:2 — победа РФШ по пенальти). Итог — путёвка в групповой этап Лиги конференций.

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    • Параллельно РФШ играет в чемпионате Латвии. В 27-м туре действующий чемпион страны сыграл вничью с одним из главных конкурентов — «Ригой» (1:1).

    В регулярном первенстве футболисты РФШ занимают 3 место. От «Риги» отставание составило 3 очка, а от лидера чемпионской гонки ФК «Валмиера» — сократилось до 7 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в фаворите этого матча не сомневаются. Они отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» дают оценку за 1.20, ничью предлагают в 7.80, а победу РФШ можно выбрать — за 18.00.

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    Прогноз — команды из разных планет. «Фиорентина» явный фаворит пары. РФШ может добиться успеха, если нейтрализует атаку итальянцев и сама не будет отсиживаться в обороне. Можно ожидать яркого футбола с большим количество забитых голов.

    Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68.

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    «Фиорентина» — РФШ: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» отправит в нокаут чемпиона Латвии?
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