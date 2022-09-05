«Лос-Анджелес»
У «горожан» началась полоса неудач, которая насчитывает уже 3 поединка. Началась она в матче с «Эртквейкс» (1:2). Через неделю команда потерпела крупное поражение от «Остина» (1:4).
В последнем матче «Лос-Анджелес» уступил «Хьюстону» со счетом 1:2. Поражение стало седьмым в сезоне. Но побед все равно больше. Их 18.
Благодаря ранее набранным 57 очкам, хозяева лидируют в турнирной таблице Западной конференции.
Однозначный плюс команды — это ее победная серия на домашнем поле. Она выиграла 5 встреч подряд.
«Реал Солт-Лейк»
Перед игрой гости расположились на 6 позиции. В их активе 42 набранных балла и серия из четырех матчей без поражений.
Начиная с середины августа, «Реал Солт-Лейк» обыграл «Сиэтл» (2:1) и «Миннесоту» (3:0). Также были ничьи во встречах с «Далласом» и «Ванкувером» (1:1).
«Реал» является единственной командой топ-7 Западной конференции, у которой отрицательная разница голов (-2).
За 5 последних выездных выступлений в рамках лиги, гости выиграли только один раз.
Прогноз и ставка
Котировка на «горожан» куда ниже (1.46). На победу гостей букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 6.60.
Хозяева набрали отличную домашнюю форму — 15 побед, 14 забитых и 4 пропущенных.
«Лос-Анджелес» выиграл пять матчей подряд против «Солт-Лейк». Ну и с учетом того, что 4 из 5 домашних игр команды заканчивались с тотал больше 2.5, рекомендуется взять ставку с победой хозяев + тотал больше 2.5 за 1.89.