5 сентября, стадион «Банк Калифорнии» — «Лос-Анджелес» пример «Реал Солт-Лейк» в рамках матча регулярного чемпионата МЛС. Начало в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

У «горожан» началась полоса неудач, которая насчитывает уже 3 поединка. Началась она в матче с «Эртквейкс» (1:2). Через неделю команда потерпела крупное поражение от «Остина» (1:4).

В последнем матче «Лос-Анджелес» уступил «Хьюстону» со счетом 1:2. Поражение стало седьмым в сезоне. Но побед все равно больше. Их 18.

Благодаря ранее набранным 57 очкам, хозяева лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

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Однозначный плюс команды — это ее победная серия на домашнем поле. Она выиграла 5 встреч подряд.

«Реал Солт-Лейк»

Перед игрой гости расположились на 6 позиции. В их активе 42 набранных балла и серия из четырех матчей без поражений.

Начиная с середины августа, «Реал Солт-Лейк» обыграл «Сиэтл» (2:1) и «Миннесоту» (3:0). Также были ничьи во встречах с «Далласом» и «Ванкувером» (1:1).

«Реал» является единственной командой топ-7 Западной конференции, у которой отрицательная разница голов (-2).

За 5 последних выездных выступлений в рамках лиги, гости выиграли только один раз.

Прогноз и ставка

Котировка на «горожан» куда ниже (1.46). На победу гостей букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 6.60.

Хозяева набрали отличную домашнюю форму — 15 побед, 14 забитых и 4 пропущенных.

«Лос-Анджелес» выиграл пять матчей подряд против «Солт-Лейк». Ну и с учетом того, что 4 из 5 домашних игр команды заканчивались с тотал больше 2.5, рекомендуется взять ставку с победой хозяев + тотал больше 2.5 за 1.89.