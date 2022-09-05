В матче регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» примет «Спортинг Канзас-Сити». Поединок запланирован на 5 сентября 03:00 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

После беспроигрышной серии в 4 поединка команда все равно не смогла подняться в зону плей-офф. Сейчас у нее 38 очков и она находится на 8 строчке.

«Галактикос» в прошлом матче сыграли вничью с «Торонто» (2:2). До этого они выиграли у «Ванкувера» (5:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), а также сыграли вничью «Сиэтлом» (3:3).

Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Спортинг Канзас Сити 1 1.65 X 4.40 2 4.60 Ставка

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 3 из пяти домашних матчей МЛС. На данный момент хозяева не уступают в Карсоне уже три поединка.

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Стоит также отметить, что «Гэлакси» не может отыграть на ноль в МЛС шесть матчей подряд.

«Спортинг Канзас-Сити»

Гости набрали 29 очков и занимают 13 место в таблице Запада. Они явно настроены на то, чтобы исправить ситуацию, так как выиграли 3 из 4 последних матчей в лиге.

В последнюю неделю августа «Канзас-Сити» разгромил «Порленд» со счетом 4:1, после обыграл «Сан-Хосе» 1:0.

Последнее поражение «Спортинг» потерпел 14 августа, когда проиграл «Остину» 3:4. Это фиаско стало для команды 15 в сезоне. При этом побед у нее почти в два раза меньше (8).

Гостевая форма канзасцев оставляет желать лучшего — ничья и два поражения подряд.

Прогноз и ставка

«Лос-Анджелес» выступает в роли фаворита, на победу которого букмекеры дают 1.66. Победа «Канзас-Сити» оценивается котировкой 4.80.

Сухой игры ожидать точно не стоит. Обе команды имеют за 40 пропущенных мячей на на данный момент, а тоталы матчей соперников были как минимум больше 3 в большинстве случаев.

Поставить на тотал больше 3 в этом матче можно с коэффициентом 1.84.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на вариант с победой хозяев, у которых домашняя форма сейчас куда лучше то, которую гости показывают на выезде.